Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verwacht dat Jos Verstappen hard zal uithalen naar Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing. De Colombiaan stelt dat het kamp rondom viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ontevreden is over de huidige prestaties binnen de Red Bull-gelederen, maar benadrukt tegelijkertijd dat de coureur weinig andere kanten op kan. Dat laat de analist weten in zijn rol als columnist voor NewsBettingSites.

Mekies is sinds halverwege 2025 de teambaas van Red Bull Racing, nadat hij na het ontslag van Christian Horner de overstap maakte vanuit zusterteam Racing Bulls. Red Bull Racing kampt met grote problemen aan de RB22. De snelheid is niet competitief genoeg, de auto is onbetrouwbaar en de balans klopt vaker niet dan wel. Volgens Montoya heeft die sportieve uitdaging geleid tot flinke frustraties bij Verstappen senior, die wel eens stevig verhaal zou kunnen hebben gehaald bij de teamleiding van het Oostenrijkse concern.

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Confrontatie met Mekies

De analist schetst een beeld van een verhitte discussie tussen de vader van de meervoudig racewinnaar en de ervaren Franse teambaas. Montoya vermoedt dat de voormalig coureur de druk op de ketel flink opvoert om de neerwaartse spiraal te doorbreken. "Wat gaan jullie hieraan doen? Dit is onacceptabel", schetst hij. De onvrede over de technische ontwikkeling van de bolide zou zelfs direct gekoppeld zijn aan de toekomst van de stercoureur bij de formatie. "Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Jullie moeten het beter doen. Als jullie willen dat we hier blijven, kunnen we dit allemaal niet accepteren", luidde volgens de ambassadeur van het wedplatform de harde boodschap.

Ondanks de dreigende taal vanuit het management van de Nederlander ziet Montoya een vertrek op de korte termijn niet snel gebeuren. De commentator stelt dat een overstap naar teams als McLaren of Aston Martin momenteel te veel onzekerheid en risico met zich meebrengt voor de huidige WK-leider. "Ik denk dat Max beter af is waar hij is. Hij heeft eigenlijk geen andere opties meer", oordeelt de Zuid-Amerikaan stellig over de positie van Verstappen.

Bovendien prijst de analist de manier waarop de Oostenrijkse formatie zich probeert terug te vechten in de felle titelstrijd. Hoewel de RB22 met duidelijke balans- en ontwerpproblemen kampte, ziet hij positieve signalen vanuit de fabriek om het tij te keren. "Red Bull heeft dit seizoen ongelooflijke vooruitgang geboekt", legt hij uit. Het gewicht van de bolide speelde daarbij een cruciale rol in de prestaties op de baan. "Ze bouwden een zware auto en naar verluidt is het gewicht van de auto nu nog steeds een belangrijk punt. Kijk naar Williams, die was ook zwaar en Williams is nog steeds zwaar", aldus Montoya, die daarmee de vergelijking trekt met zijn voormalige werkgever.

De daadkracht waarmee het team de technische problemen aanpakt, dwingt respect af bij de oud-coureur. Hij trekt daarbij de vergelijking met teams die lager op de grid staan, zoals de renstal uit Grove. "Het laat zien hoe snel Red Bull kan en ook daadwerkelijk reageert. Wat ze doen is een geweldige les voor een team als Williams over het tempo waaraan ze moeten werken", vervolgt hij zijn analyse over de ontwikkelingssnelheid in de top van de Formule 1. Hoewel hij erkent dat de Britse formatie onder leiding van James Vowles stappen zet, is de kloof met de absolute top volgens hem nog altijd aanzienlijk. "Ik denk dat ze het heel goed doen. Williams gaat de goede kant op. Maar als je wilt concurreren met Red Bulls, Mercedessen en Ferrari's, moet je veel sneller kunnen reageren", besluit Montoya.

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