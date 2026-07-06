Het tijdschema voor de Grand Prix van België
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De Formule 1 maakt zich op voor de tiende ronde van het wereldkampioenschap. Later deze maand strijkt het spektakel neer op het iconische Circuit de Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België. Dit raceweekend vormt de laatste halte voordat het circus doorreist naar Hongarije en de traditionele zomerstop begint.
In tegenstelling tot voorgaande jaren kent het raceweekend in de Ardennen dit seizoen geen sprintrace. De koningsklasse van de autosport, die dit jaar met ingrijpende nieuwe technische reglementen rijdt, hanteert het traditionele format. Naast de Formule 1-actie is er een uitgebreid voorprogramma op de baan. Fans kunnen genieten van het FIA Formula 2 Championship, het FIA Formula 3 Championship en de Porsche Mobil 1 Supercup. Ook worden er demonstraties gegeven met historische Formule 1-auto's om het publiek te vermaken.
Spa-Francorchamps
Het iconische Spa-Francorchamps werd geopend in 1921 en organiseerde vier jaar later, inmiddels al meer dan 100 jaar geleden, de eerste Grand Prix. Het was tot 1970 gastheer van de Formule 1, maar de baan werd als te gevaarlijk beschouwd. De Belgische wedstrijd verplaatste naar Nivelles-Baulers en Zolder, voordat de koningsklasse midden jaren 80 weer terugkeerde richting de Ardennen. Spa-Francorchamps had een flinke verbouwing ondergaan om het circuit veiliger en korter te maken. Desondanks is het nog steeds de langste baan op de F1-kalender met een lengte van 7,004 kilometer, en bevat het een aantal iconische bochten zoals Eau Rouge en Raidillon, Pouhon en Blanchimont. Het ronderecord staat op naam van Sergio Pérez, die in 2024 een 1:44.701 klokte in de Red Bull RB20. Michael Schumacher heeft hier het vaakst gewonnen. De legendarische Duitser schreef hier tussen 1992 en 2002 zes wedstrijden op zijn naam. Ferrari is de meest succesvolle constructeur in de Belgische Grand Prix, maar de laatste overwinning kwam in 2019.
Tijdschema Grand Prix van België
Het raceweekend op Spa-Francorchamps begint op vrijdag 17 juli om 13:30 uur (Nederlandse tijd) met de eerste vrije training. Om 17:00 uur gaan de teams opnieuw de baan op voor de tweede oefensessie. Zaterdag om 12:30 uur volgt de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde dag om 16:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van België, die op zondag 19 juli om 15:00 uur van start gaat.
Vrijdag 17 juli
13:30 uur: Eerste vrije training
17:00 uur: Tweede vrije training
Zaterdag 18 juli
12:30 uur: Derde vrije training
16:00 uur: Kwalificatie
Zondag 19 juli
15:00 uur: Grand Prix van België
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