Het draconische weekend van Max Verstappen in Silverstone heeft de verhoudingen tussen het kamp van de Nederlander en Red Bull Racing verder op scherp gezet. Het is tijd voor de viervoudig wereldkampioen om de knoop definitief door te hakken en een deurtje verder te kijken.

De toekomst van Verstappen bij de Oostenrijkse ploeg staat al enige tijd ter discussie. De leegloop bij Red Bull Racing blijft voortduren en de performance is nog altijd niet om over naar huis te schrijven. Het updatepakket in Oostenrijk leek in eerste instantie een stap in de goede richting, maar in Silverstone dit weekend was de snelheid van de RB22 wederom ver te zoeken. Daarnaast crashte de viervoudig wereldkampioen in de slotfase van de race vanaf P3 op eenzelfde manier als in de kwalificatie in Oostenrijk: door vreemde problemen aan de achterkant van de auto. Teambaas Laurent Mekies stak na afloop opnieuw de hand in eigen boezem en nam de schuld op zich, maar je begint je af te vragen of het voor Verstappen niet tijd wordt om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Zijn loyaliteit richting Red Bull Racing is veelzeggend over het type mens dat Verstappen is, maar het begint hem inmiddels wereldkampioenschappen te kosten.

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Spanningen tussen Red Bull en Verstappen lopen verder op

Afgelopen jaar overwoog Verstappen al naar Mercedes te verkassen, maar uiteindelijk besloot hij om in ieder geval dit jaar zijn team loyaal te blijven. Inmiddels zijn we een jaar verder en ogen de problemen groter dan ooit. Als buitenstaander is het onmogelijk om precies vast te stellen waar het misgaat en hoe snel dit op te lossen is, maar de uitspraken van de Limburger dit weekend waren veelzeggend. Na de kwalificatie speelde Verstappen op een nieuwe motor voor de zondag, waarna hij vlak voor de race liet weten dat zijn team hier niet in mee wilde gaan. Waarom niet? "Dat moet je niet aan mij vragen. Ik had graag vanuit de pits willen starten, want dit heeft geen zin zo", klonk het.

Na zijn crash in de race liet Verstappen weten even geen behoefte te hebben om met zijn team te praten. De Nederlander stond plichtsgetrouw de pers te woord en vertrok van het circuit. Ondertussen was Mekies druk in gesprek te zien met Jos Verstappen. Ik zou graag een vlieg op de muur bij dat gesprek zijn geweest. Maar goed. De spanningen zijn dus verder opgelopen in Silverstone en met de zomerstop aanstaande, waarvan we weten dat het de deadline van kamp Verstappen is om over 2028 te beslissen, is het wat mij betreft tijd om een deurtje verder te gaan.

Zo snel mogelijk bij Mercedes aankloppen

Het is niet voor de hand liggend dat Red Bull de boel binnenkort op orde zal hebben. Zelfs als de formatie alle kinderziekten in hoog tempo uit de RB22 weet te krijgen, zal het verschil in performance met Ferrari en Mercedes groot zijn. Daarnaast is er inmiddels bijna niemand meer over om loyaal aan te blijven. Na volgend seizoen vertrekt immers ook Gianpiero Lambiase naar McLaren, terwijl het er sterk op lijkt dat technisch opperhoofd Paul Monaghan onderweg is naar Cadillac. Over alle kopstukken die deze twee zijn voorgegaan, hoeven we het niet eens meer te hebben.

Als ik Verstappen was geweest, zou ik Raymond Vermeulen alle zeilen laten bijzetten om mij volgend jaar in een Mercedes te krijgen. Teambaas Toto Wolff zal geen afstand doen van de negentienjarige kampioenschapsleider, maar George Russell vervangen door de viervoudig wereldkampioen zal hem toch niet slecht in de oren klinken. Wolff zou dan beschikken over de beste auto, het grootste jonge talent en de beste coureur op de grid.

Verstappen loopt wereldtitels mis op deze manier

Een transfer naar McLaren lijkt echter eerder in het verschiet te liggen. CEO Zak Brown blijft vaag doen over de gesprekken met het kamp van Verstappen, waarvan we weten dat ze zijn gevoerd. Een ruildeal met Piastri wordt in de media als serieuze mogelijkheid genoemd. Verstappen is vanwege zijn prestatieclausule vrij om te gaan bij Red Bull Racing, terwijl Piastri zijn contract wellicht vrij eenvoudig zal laten ontbinden als hij de kans ziet om de topman bij Red Bull Racing te worden. Op dit moment staat McLaren er qua performance echter niet veel beter voor dan de formatie uit Milton Keynes.

Hoe dan ook, op dit punt zie ik Verstappen graag vertrekken. Ja, Red Bull Racing heeft hem de kans in de Formule 1 gegeven, maar dat vertrouwen heeft hij inmiddels ruimschoots terugbetaald in de vorm van vier wereldtitels bij de coureurs en de constructeurs. Als Verstappen puur vanwege zijn loyaliteit langer blijft hangen, gaat die loyaliteit hem wereldtitels kosten. Dat doet het immers nu al. En ja, slechte seizoenen horen erbij in de Formule 1. Maar als een van de beste coureurs ooit, hoef je in je hoogtijdagen niet eindeloos bij een team te blijven hangen dat de boel maar niet op de rit krijgt.