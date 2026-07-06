De Italiaanse media heeft na afloop van de spectaculaire Grand Prix van Groot-Brittannië zijn rapportcijfers uitgedeeld. Waar racewinnaar Charles Leclerc en de onfortuinlijke Kimi Antonelli de maximale score ontvingen, toonde Sky Sports Italia zich een stuk minder mild voor de Britse coureurs en het materiaal van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De Monegask Charles Leclerc wist op Silverstone voor het eerst in 623 dagen weer een overwinning te boeken. De Ferrari-coureur kende een uitstekende start vanaf de tweede positie en nam direct de leiding over van polesitter Kimi Antonelli. Sky Sports Italia beloonde de coureur uit Monte Carlo dan ook met een tien. "De finish achter de safetycar doet niets af aan de buitengewone zondag van Charles", zo schreef het medium in haar beoordeling. "Hij keert na 623 dagen terug op de hoogste trede van het podium, gooit de aap van zijn schouder en eigent zich zijn Ferrari weer toe", aldus Turrini over de emotionele ontlading bij Leclerc.

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Ook Italiaan Antonelli ontvangt lof, onvoldoende voor Russell

Ondanks een voortijdige uitvalbeurt door een technisch probleem, ontving ook Mercedes-junior Kimi Antonelli een tien op het rapport. "Soms is het lot echt wreed", oordeelt Sky over de jonge Italiaan. "Misschien heeft Kimi in zijn carrière nog nooit zo goed gereden", voegt het daaraan toe over het indrukwekkende optreden van Antonelli tot aan zijn uitvalbeurt. Zijn teamgenoot George Russell kwam daarentegen niet verder dan een vijf, ondanks dat hij als tweede over de streep kwam en de achterstand in het kampioenschap op Antonelli verkleinde. Volgens Sky Sports was de thuisrace van Russell ronduit gênant, waarbij hij enkel profiteerde van de pech van Antonelli en Verstappen. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kreeg kritiek en een zeven, nadat hij een tijdstraf van vijf seconden ontving wegens een valse start. "Hij heeft een kans gemist", stelt het medium kort vast over de start van de Britse Mercedes-coureur.

Verstappen ruim voldoende ondanks crash en DNF

Verstappen kende eveneens een dramatische slotfase van de race op het historische Britse circuit. De Nederlander crashte en zag daarmee een potentieel goed resultaat in rook opgaan. Sky Sports Italia gaf de Red Bull-coureur desondanks een ruime voldoende in de vorm van een 7,5 en wees vooral naar de tekortkomingen van zijn team als hoofdschuldige voor het tegenvallende weekend. "Hij is terecht verontwaardigd over een Red Bull die niet opgewassen blijkt tegen zijn talent", klinkt de conclusie.

Het Formule 1-circus krijgt na het bewogen weekend in Engeland even de tijd om op adem te komen. Het wereldkampioenschap wordt later deze maand, van 17 tot en met 19 juli, hervat op het iconische circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België.