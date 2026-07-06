Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos moet Max Verstappen zich serieus afvragen of hij niet te lang bij Red Bull Racing is gebleven. De analist stelt dat de aanhoudende technische problemen en het vertrek van belangrijk personeel de Nederlander aan het denken moeten zetten over een eventuele overstap naar Mercedes. Dat laat hij weten in de nabeschouwing van Ziggo Sport.

De uitspraken van Doornbos volgen op de crash van Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. De coureur viel in de 48e ronde uit vanuit een kansrijke derde positie, nadat de beweegbare aerodynamica van zijn zogeheten Macarena-achtervleugel weigerde te sluiten. Hierdoor verloor de RB22 bij het insturen van de snelle Stowe-bocht plotseling alle neerwaartse druk, wat resulteerde in een oncontroleerbare spin. Het is het tweede raceweekend op rij dat Red Bull met dit defect kampt. In Oostenrijk was dit ook al het geval.

Artikel gaat verder onder video

Doornbos weet: Verstappen kon niets doen aan crash

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk belandde Verstappen door een identiek probleem al in de bandenstapel. Doornbos zag het incident op Silverstone met ongeloof gebeuren. "Ik sprong op van de bank. Ik denk: dit lijkt gewoon een één-op-één situatie met Oostenrijk. Hetzelfde als in Oostenrijk: de achtervleugel sloot weer niet helemaal", aldus de analist. Hij benadrukt dat een dergelijke crash niet aan de rijder te wijten is. "Hij stuurt in en je ziet gewoon: zo verlies je een auto niet. Zo snel, gelijk bij het insturen dat hij dan weg is, dan moet er iets kapot zijn mechanisch", zo luidt de conclusie.

Problemen stapelen zich op bij Red Bull

Verstappen uitte na afloop felle kritiek en noemde de situatie met de achtervleugel levensgevaarlijk. Doornbos begrijpt die woede volkomen, zeker nu Red Bull onder leiding van teambaas Laurent Mekies ook te maken heeft met een leegloop van technisch personeel. Naast het eerdere vertrek van Adrian Newey, verlaat ook Chief Engineer Paul Monaghan de renstal voor een overstap naar Cadillac. "Ik denk dat de frustratie nu wel echt uit de oren komt bij Max. En het team kan wel weer met een persbericht komen dadelijk van: we're sorry, het spijt ons. Maar dat begint wel te vreten", stelt Doornbos. Hij voegt daaraan toe dat de onderhandelingspositie van de stercoureur binnen de organisatie momenteel "waanzinnig sterk" is.

Had Verstappen toch voor Mercedes moeten kiezen?

Gezien de structurele fouten en het verlies van sleutelfiguren, vraagt Doornbos zich hardop af of de coureur de juiste keuze heeft gemaakt door het team uit Milton Keynes trouw te blijven. "Je gaat je nu wel afvragen: is Max niet te lang bij Red Bull gebleven? Had hij niet gewoon naar Mercedes moeten gaan? Als je nu ziet hoe hard het achteruitgaat. Paul Monaghan die gaat ook nog weg", merkt hij op. Volgens de oud-coureur zijn de aanhoudende problemen met de achtervleugel onacceptabel voor een topteam. "Dit zijn wel grove fouten. Die kan je je in de Formule 1 niet veroorloven, als je weekend na weekend hetzelfde incident hebt. Op dit niveau mag je verwachten dat dat niet gebeurt", besluit hij.