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Max Verstappen and George Russell

Windsor: 'Verstappen kan waarschijnlijk zitje Russell bij Mercedes overnemen'

Max Verstappen and George Russell — Foto: © IMAGO
4 reacties

Windsor: 'Verstappen kan waarschijnlijk zitje Russell bij Mercedes overnemen'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens analist Peter Windsor gaat Max Verstappen voor het eerst serieus nadenken over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Britse analist stelt dat de aanhoudende problemen met de huidige wagen en een naderende contractclausule de coureur richting de uitgang kunnen duwen. Dat laat Windsor weten na afloop van de moeizaam verlopen raceweekenden in Oostenrijk en op Silverstone.

De formatie uit Milton Keynes beleeft een uiterst uitdagend seizoen met de nieuwe RB22 en de krachtbronnen van Red Bull Ford Powertrains. Nadat de coureur tijdens de Britse Grand Prix uitviel door een crash en technische mankementen, is de Nederlander teruggezakt naar de zevende plaats in de WK-stand. Windsor zag de frustratie bij Verstappen na afloop van de race op Silverstone duidelijk naar boven komen. "Hij was opnieuw slechts een passagier. Toen hij uit de auto stapte, gooide hij het stuur gefrustreerd neer en legde het daarna weer terug", aldus Windsor op zijn eigen YouTube-kanaal.

Moeilijk seizoen voor Red Bull

De analist benadrukt dat de huidige situatie pijnlijk duidelijk maakt hoe het team onder leiding van teambaas Laurent Mekies ervoor staat. "Voor het eerst kreeg je echt het gevoel dat deze race, op dit punt in het seizoen, nu we eigenlijk wel weten waar Red Bull staat, duidelijk maakte hoe ontzettend moeilijk dit seizoen voor het team is", vervolgt Windsor zijn analyse. Hoewel de renstal eerder nog hoop koesterde, bleek dat van korte duur. "Ze lieten in Oostenrijk nog een sprankje klasse zien, maar dat momentum konden ze niet vasthouden", concludeert de kenner.

Kantelpunt en mogelijke overstap

Door de tegenvallende resultaten verwacht Windsor dat Verstappen zijn opties buiten de Oostenrijkse renstal gaat verkennen. "We hadden het gevoel dat dit misschien een kantelpunt zou worden voor Max en het team", legt hij uit. "Dat Max voor het eerst serieus zou gaan nadenken over het benutten van de aanbiedingen die hij voortdurend krijgt. Dan denk ik vooral aan Mercedes, waar hij waarschijnlijk de plaats van George Russell zou kunnen innemen", stelt Windsor.

Een vertrek van de Nederlander behoort inmiddels daadwerkelijk tot de mogelijkheden door een specifieke clausule in zijn verbintenis. Deze afspraak stelt dat de coureur het team mag verlaten als hij bij het ingaan van de zomerstop lager dan de tweede plaats in het kampioenschap staat. Met een achterstand van 78 punten op nummer twee George Russell en nog slechts twee races te gaan tot de pauze, is dat gat mathematisch niet meer te dichten. Toch lijkt een overstap naar Mercedes complex. WK-leider Kimi Antonelli beschikt over een langlopend contract bij de Duitse fabrikant, terwijl Russell onlangs aangaf ook volgend jaar voor het team te rijden. Omdat ook de stoeltjes bij Ferrari al bezet zijn, blijft de uiteindelijke bestemming van Verstappen voorlopig onzeker.

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