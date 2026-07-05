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Verstappen

Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

Verstappen — Foto: © IMAGO
7 reacties

Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen baalt stevig van de beslissingen die Red Bull Racing rondom zijn auto heeft genomen tijdens de F1 Britse Grand Prix. Hij had voorafgaand aan de race op Silverstone aangedrongen op een motorwissel en een start vanuit de pitstraat, maar vond geen gehoor bij zijn renstal. Tot zijn grote frustratie zag de viervoudig wereldkampioen zijn eigen voorspelling over terugkerende motorproblemen vervolgens werkelijkheid worden.

Verstappen viel tijdens de wedstrijd uit door een technisch defect aan de achtervleugel van zijn RB22, terwijl hij op dat moment op koers lag voor een podiumplaats. Het is het zoveelste incident in een moeizaam overgangsjaar voor de Oostenrijkse formatie, die dit seizoen voor het eerst met de nieuwe Red Bull Ford-power unit rijdt. Voorafgaand aan de zondagsrace zinspeelde Verstappen al op een ingreep, maar die bleef uiteindelijk uit.

Onenigheid over motorwissel

Gevraagd naar het uitblijven van de motorwissel, wijst de viervoudig wereldkampioen direct naar zijn werkgever. "Dat moet je aan het team vragen. Ik was heel graag vanuit de pitstraat gestart, want in de race is het nog steeds gewoon hetzelfde probleem", vertelt hij tegenover Viaplay. Daarmee maakt de kopman van Red Bull duidelijk dat hij het fundamenteel oneens was met de strategische keuze om de auto ongemoeid te laten.

De onvrede bij Verstappen wordt versterkt doordat de problemen met het vermogen tijdens de race exact overeenkwamen met de mankementen uit de kwalificatie. De coureur had zijn team daar naar eigen zeggen nog nadrukkelijk voor gewaarschuwd. "Ik zei nog: dan zien we het in de race toch weer gebeuren. En dat is gewoon weer het geval geweest", stelt hij onomwonden.

Uiteraard weet je zoiets van tevoren niet, maar uiteindelijk zouden de motorproblemen weinig uitmaken, aangezien het de haperende achtervleugel was die roet in het eten gooide. De Limburger had daardoor plotseling te weinig downforce bij het insturen van Stowe en schoot de grindbak in, resulterend in zijn derde uitvalbeurt van 2026.

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