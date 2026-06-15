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Verstappen and Hamilton

Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"

Verstappen and Hamilton — Foto: © Red Bull Content Pool
6 reacties

Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Lewis Hamilton zit dit seizoen een stuk comfortabeler achter het stuur van de Ferrari dan afgelopen jaar. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zelf een duidelijk idee van hoe dit komt.

Hamilton zette de Formule 1-wereld in 2024 op zijn kop met de aankondiging dat hij vanaf 2025 voor het team van Ferrari zou gaan rijden. Mercedes kampte op dat punt al enkele jaren met grote problemen aan de auto in het grondeffect-tijdperk, waarna de zevenvoudig wereldkampioen besloot een nieuw avontuur aan te gaan. Het debuutseizoen van Hamilton bij Ferrari veranderde echter langzaam van een droom in een nachtmerrie. Op een overwinning in de sprintrace in China na, bleven goede resultaten uit voor de Brit door een combinatie van performance van de auto en de verrichtingen van Hamilton zelf.

Hamilton vol zelfvertrouwen achter het stuur van de Ferrari

Dit jaar komt Hamilton echter een stuk beter voor de dag. Ferrari heeft haar zaken goed op orde en de auto lijkt een stuk beter te passen bij de rijstijl van Hamilton: “Ik bestuur een auto die ik heb helpen ontwikkelen, in tegenstelling tot vorig jaar, toen ik een auto erfde waar ik niets mee te maken had", vertelt hij bij Sky Sports. "Dit is ook een nieuw tijdperk waar ik de voorkeur aan geef. Het is dus een combinatie van factoren. Daarnaast ben ik gelukkig in het leven."

Hamilton vervolgt: "Ervaring helpt natuurlijk enorm. Je zou van een aantal van mijn collega's kunnen horen dat ze geen wereldkampioenschappen hebben gewonnen, en er is een reden dat ze geen wereldkampioenschappen hebben gewonnen. En er is ook een reden waarom ik er zeven heb", klinkt het. "Ik weet wat er voor nodig is om een team te laten winnen. Ik geloof echt dat we er kunnen komen en het verdienen om er te zijn."

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