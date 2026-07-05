Max Verstappen bevindt zich na de Britse Grand Prix in een sleutelpositie wat betreft zijn toekomst in de Formule 1. De veelbesproken - maar nooit officieel bevestigde - prestatieclausule in zijn contract bij Red Bull Racing zou namelijk officieel worden geactiveerd kunnen worden na Silverstone.

Omdat de coureur voor de zomerstop mathematisch niet meer in de top 3 van het wereldkampioenschap terecht kan komen, ligt de weg vrij voor een eventueel vertrek. Het huidige contract van de rijder bij Red Bull loopt in principe nog door tot eind 2028. Legio recente berichten bevestigen echter het bestaan van een specifieke ontsnappingsclausule in deze verbintenis. Deze bepaling stelt dat de coureur het team voortijdig mag verlaten als hij bij het ingaan van de zomerstop niet in de top drie van de WK-stand zou staan. Na de race op Silverstone van afgelopen weekend bezet de Nederlander de zevende plaats met slechts 76 punten. De achterstand op de nummer drie, Lewis Hamilton, bedraagt inmiddels 71 punten. Koploper in het kampioenschap is momenteel de negentienjarige Kimi Antonelli met 179 punten.

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De prestatieclausule

Met nog slechts twee races te gaan voor de zomerstop, in België en Hongarije, is het voor de Red Bull-coureur wiskundig onmogelijk geworden om die vereiste top drie nog te bereiken. De officiële zomerstop begint direct na de Grand Prix van Hongarije op 26 juli. Hierdoor zou de vermeende clausule dus officieel geactiveerd zijn. Red Bull Racing probeert de regie naar verluidt terug te pakken: de renstal zou een bedrag van circa 6,9 miljoen pond hebben geboden om deze voorwaarde uit de verbintenis te laten verwijderen. Er is echter nog geen enkele bevestiging dat het management van de rijder hiermee akkoord is gegaan. De stercoureur heeft volgens berichten tot zijn verjaardag op 30 september de tijd om de optie formeel te lichten.

Interesse vanuit concurrentie

Mocht de hoofdrolspeler besluiten om de deur bij zijn huidige werkgever daadwerkelijk achter zich dicht te trekken, dan is er aan interesse geen gebrek. In de eerste helft van dit seizoen is McLaren het meest prominent naar voren gekomen als mogelijke nieuwe bestemming. CEO Zak Brown gaf tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië zelfs toe dat er contact is geweest. "Informele gesprekken", noemde de topman de ontmoetingen tussen het management van de coureur en de leiding van de Britse renstal. In de wandelgangen wordt inmiddels volop gespeculeerd over een mogelijke rijdersruil, waarbij Oscar Piastri de omgekeerde weg naar Red Bull zou bewandelen.

Alternatieven

Naast McLaren wordt ook Mercedes nog altijd genoemd in de geruchtenstroom, mede omdat dit team beschikt over een dominante motor onder het nieuwe reglement. Toch lijkt een overstap naar de Duitse fabrikant complex. Teambaas Toto Wolff gaf eerder aan de deur voor de toekomst te hebben gesloten, verwijzend naar de sterke prestaties van Russell en Antonelli. Dat duo bezet momenteel de eerste twee plekken in het kampioenschap. Een andere optie die wordt genoemd is Aston Martin. De aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey bij dat team vormt een grote aantrekkingskracht, al zijn de huidige matige prestaties van de renstal nog een flink struikelblok. Toegegeven, er moet nog veel gebeuren voordat een definitief vertrek een feit is, maar de kaarten liggen nu volledig in handen van de coureur zelf. Red Bull zal moeten afwachten of de afkoopsom van 6,9 miljoen pond voldoende is om de onrust weg te nemen. Waar deze contractuele situatie toe leidt, zal de komende maanden duidelijk worden.

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