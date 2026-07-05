Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek opMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton zag als derde het zwart-witgeblokt in de F1 Britse Grand Prix, maar of hij het podiumresultaat in zijn thuisrace mocht behouden, bleef lange tijd de vraag. De stewards zagen een mogelijke overtreding rondom de uitvalbeurt van Max Verstappen en namen het incident onder de loep. De FIA is zojuist met de uitslag gekomen.
Hamilton ving de race op Silverstone aan als derde en samen met Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc schoot hij poleman Andrea Kimi Antonelli voorbij. Het leverde een tijdstraf van vijf seconden op. Na de pitstops lag hij vijfde, maar door een leeglopende band van George Russell en een inhaalactie op Max Verstappen kwam hij op de derde stek terecht. Een probleem met het linkervoorwiel van Antonelli leverde eventjes P2 op, maar door een pitstop te maken tijdens de safety car voor Verstappen, verloor hij die positie aan Russell.
Artikel 1.8.4
Verstappen was door een glitch met de achtervleugel de grindbak in geschoven bij Stowe. Het viel de wedstrijdleiding op dat Hamilton de gele vlaggen voor het incident mogelijk genegeerd had. De stewards gingen op onderzoek uit en hebben hun conclusie getrokken over de mogelijke overtreding van Artikel 1.8.4 van het sportief reglement.
Hamilton komt er met een tik op de vingers vanaf, want hij krijgt niet meer dan een reprimande, zijn eerste van het seizoen. Hij behoudt dus zijn podium.
Net na het oordeel van de stewards, is er een nieuw bericht van de FIA binnengekomen rondom gele vlaggen en de safety car: Williams is namelijk op het matje geroepen. Eén van haar bolides zou Bernd Mayländer hebben ingehaald, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Dit gaat nu onder de loep genomen worden.
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