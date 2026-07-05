Opvallende beelden: Mekies na instructies Jos Verstappen achter boze Max aan
Opvallende beelden: Mekies na instructies Jos Verstappen achter boze Max aanMaak ons je Google-favoriet
De spanningen bij Red Bull Racing lijken een nieuw kookpunt te hebben bereikt na een dramatisch verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië. Op beelden die onlangs naar buiten kwamen, is te zien hoe een woedende Max Verstappen naar binnen stormt, waarna zijn vader Jos Verstappen teambaas Laurent Mekies de opdracht lijkt te geven om zijn zoon achterna te gaan en de gemoederen te sussen.
De frustratie bij de viervoudig wereldkampioen komt niet uit de lucht vallen. Op het circuit van Silverstone viel de Nederlander in de slotfase van de race uit na een harde crash. In ronde 48 ging het mis, toen hij bij het insturen van de Stowe-bocht de controle over zijn RB22 verloor en hard in het grind terechtkwam. Dat de maat vol was voor de coureur met startnummer 3, bleek direct uit de boordradio vlak na het incident. "F*ck deze auto. Ongelooflijk!", klonk het gefrustreerd uit de mond van de Red Bull-rijder. Verstappen werd uiteindelijk als twintigste geklasseerd.
Mekies moet gemoederen sussen
Na afloop van de race werd de gespannen sfeer binnen het team pijnlijk duidelijk in de paddock. Buiten de motorhome van Red Bull waren Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen in een stevig gesprek met Mekies te zien. De Fransman is sinds medio 2025 de CEO en teambaas van de renstal uit Milton Keynes. Op een opvallende video, gedeeld op X, is te zien dat de coureur met stevige pas voorbijloopt en naar binnen stormt. Vader Jos lijkt Mekies vervolgens duidelijk te maken dat hij er direct achteraan moet gaan om de situatie te kalmeren, waarna de teambaas zich omdraait en de achtervolging inzet.
Hoogspanning
De opmerkelijke beelden staan niet op zichzelf, aangezien de verstandhouding tussen het kamp-Verstappen en de teamleiding momenteel onder hoogspanning staat. Ondertussen draait de geruchtenmolen over de toekomst van de stercoureur op volle toeren. Vanwege aanhoudende problemen met de balans van de auto en onzekerheid over de nieuwe Ford-motor, wordt Verstappen in de wandelgangen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar McLaren of Mercedes.
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