Daar waar Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie aangaf dat hij het liefst voor een pitlane-start kiest op zondag en gaat voor een motorwissel, maakt Erik van Haren in De Telegraaf duidelijk dat Red Bull Racing ervoor kiest om dat toch niet te doen.

Tijdens de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan P7 en daarbij wees de Nederlander naar de diverse problemen rondom de power unit. Zo kwam deze topsnelheid tekort en na afloop gaf teambaas Laurent Mekies aan het probleem te gaan onderzoeken. De wens van de Nederlander om het gehele pakket te wisselen en voor een nieuwe afstelling te gaan, lijkt nu op racedag toch niet te worden uitgevoerd.

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Red Bull kiest niet voor motorwissel

Red Bull heeft volgens de krant besloten dat een motorwissel geen zin heeft. Daardoor blijft Verstappen dus aan het huidige pakket vastzitten voor de race in Groot-Brittannië. Wel zouden de problemen die zich op zaterdag voordeden vanmiddag geen probleem moeten vormen. Mocht Red Bull hebben besloten om de krachtbron te wisselen, dan had Verstappen vanuit de pitstraat moeten starten. Dat is nu dus niet meer het geval en de Nederlander vertrekt vanmiddag om 16:00 uur vanaf P7.

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