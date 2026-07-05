Geannuleerde Grand Prix van Bahrein mogelijk terug op 2026-kalender
Geannuleerde Grand Prix van Bahrein mogelijk terug op 2026-kalenderMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Bahrein gaat in 2026 mogelijk toch worden verreden, zo meldt het Italiaanse Autoracer. Op de achtergrond wordt gewerkt aan een plan om de race in het Midden-Oosten alsnog te laten plaatsvinden, waarbij wordt gemikt op een weekend in oktober.
De races in Bahrein en Saudi-Arabië werden eerder dit jaar geannuleerd vanwege de oorlog die in het gebied plaatsvindt. Daardoor kende de koningsklasse de zogeheten lentestop, waarbij er een hele maand niet werd geracet. Eerder waren er al geluiden dat de organisatie in Jeddah werkt aan een mogelijke terugkeer op de kalender, maar de race in Bahrein lijkt daar meer kans op te hebben.
Eerste weekend van oktober
De Formule 1 overweegt om de race in Bahrein in het eerste weekend van oktober te laten plaatsvinden, van vrijdag 2 oktober tot en met zondag 4 oktober. Mocht dat plan doorgang vinden, dan krijgen we dus een tripleheader. Een week voor de geplande datum vindt namelijk de race in Baku plaats, een week later wordt er geracet in Singapore.
Veiligheid blijft het belangrijkste
Toch is er nog een grote slag om de arm, want de veiligheidssituatie in het gebied moet volledig zijn hersteld. De Formule 1 en de FIA houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en er zou momenteel zelfs voorzichtig optimisme zijn in de paddock over de plannen.
Beslissing valt voor de zomerstop
Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt bij Sky Sports F1 uit: “Ik hoop echt dat we alle voorwaarden kunnen scheppen. Veiligheid staat natuurlijk voorop, voor al onze mensen, zodat we daarheen kunnen gaan. Als er iets is dat we kunnen aankondigen met betrekking tot de mogelijkheid dat er nog ruimte is voor iets dat tot nu toe nog niet is uitgevoerd, dan zullen we dat doen. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden.” Daarnaast hoopt hij voor de zomerstop duidelijkheid te hebben: “Ik denk dat we de mogelijkheid om een van de gemiste races alsnog in te halen, moeten benutten vóór de zomerstop.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes omzeilt eerder verboden kwalificatietruc voor meer vermogen Antonelli en Russell
- Gisteren 16:17
- 1
FIA grijpt in voor kwalificaties: coureurs gebruiken remmen niet meer voor iconische bochten
- 3 juli 2026 16:53
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone?
FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen
Net binnen
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone
- 8 minuten geleden
- 2
Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"
- 3 minuten geleden
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli
- 41 minuten geleden
- 5
Stewards delen meteen straf uit aan Hamilton, schade bij Williams en McLaren
- 1 uur geleden
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 1 uur geleden
Antonelli, Ben Sulayem en meer zorgen voor hilarische beelden met LEGO-crash in grindbak
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni