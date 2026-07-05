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Stefano Domenicali, generic, 2025, Monaco

Geannuleerde Grand Prix van Bahrein mogelijk terug op 2026-kalender

Stefano Domenicali, generic, 2025, Monaco — Foto: © IMAGO

Geannuleerde Grand Prix van Bahrein mogelijk terug op 2026-kalender

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De Grand Prix van Bahrein gaat in 2026 mogelijk toch worden verreden, zo meldt het Italiaanse Autoracer. Op de achtergrond wordt gewerkt aan een plan om de race in het Midden-Oosten alsnog te laten plaatsvinden, waarbij wordt gemikt op een weekend in oktober.

De races in Bahrein en Saudi-Arabië werden eerder dit jaar geannuleerd vanwege de oorlog die in het gebied plaatsvindt. Daardoor kende de koningsklasse de zogeheten lentestop, waarbij er een hele maand niet werd geracet. Eerder waren er al geluiden dat de organisatie in Jeddah werkt aan een mogelijke terugkeer op de kalender, maar de race in Bahrein lijkt daar meer kans op te hebben.

Eerste weekend van oktober

De Formule 1 overweegt om de race in Bahrein in het eerste weekend van oktober te laten plaatsvinden, van vrijdag 2 oktober tot en met zondag 4 oktober. Mocht dat plan doorgang vinden, dan krijgen we dus een tripleheader. Een week voor de geplande datum vindt namelijk de race in Baku plaats, een week later wordt er geracet in Singapore.

Veiligheid blijft het belangrijkste

Toch is er nog een grote slag om de arm, want de veiligheidssituatie in het gebied moet volledig zijn hersteld. De Formule 1 en de FIA houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en er zou momenteel zelfs voorzichtig optimisme zijn in de paddock over de plannen.

Beslissing valt voor de zomerstop

Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt bij Sky Sports F1 uit: “Ik hoop echt dat we alle voorwaarden kunnen scheppen. Veiligheid staat natuurlijk voorop, voor al onze mensen, zodat we daarheen kunnen gaan. Als er iets is dat we kunnen aankondigen met betrekking tot de mogelijkheid dat er nog ruimte is voor iets dat tot nu toe nog niet is uitgevoerd, dan zullen we dat doen. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden.” Daarnaast hoopt hij voor de zomerstop duidelijkheid te hebben: “Ik denk dat we de mogelijkheid om een van de gemiste races alsnog in te halen, moeten benutten vóór de zomerstop.”

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