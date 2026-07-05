Horner keert voor het eerst sinds ontslag bij Red Bull terug in de paddock
Horner keert voor het eerst sinds ontslag bij Red Bull terug in de paddockMaak ons je Google-favoriet
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is zondagmiddag gespot in de paddock van Silverstone. De Engelsman laat voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull zijn gezicht zien in de paddock, precies in het weekend waarin hij vorig jaar voor het laatst actief was binnen de koningsklasse.
Horner, de langstzittende teambaas in de Formule 1, werd vorig jaar na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit zijn functie gezet bij Red Bull. Het team moest volgens Helmut Marko een andere richting op en er moest weer meer worden geluisterd naar de coureurs. Laurent Mekies maakte de overstap van de Racing Bulls naar het topteam en koos ervoor om oudere updates een tweede leven te geven. Met die onderdelen wist Max Verstappen uiteindelijk nog een rol te spelen in het kampioenschap en kwam hij in Abu Dhabi uiteindelijk slechts twee punten tekort op de titel, die uiteindelijk naar Lando Norris ging.
Horner meldt zich in de paddock
Op uitnodiging van de FIA en de FOM is Horner deze zondag aanwezig in de paddock, zo meldt PlanetF1. Horner zou bezig zijn met een terugkeer in de Formule 1 en is al diverse keren in verband gebracht met een mogelijke aanstelling bij Alpine. De laatste paar weken kwam daar opnieuw Aston Martin bij, waar kort na het vertrek van Horner bij Red Bull Racing ook diverse berichten over waren. Voorlopig is het nog even afwachten of en waar Horner aansluit, maar een terugkeer in de paddock is in ieder geval al een feit.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mol over toekomst Verstappen: 'Zit zijn contract bij Red Bull uit en zegt dan tabee'
- Vandaag 06:58
- 9
Verstappen: 'Het heeft weinig zin om zo te racen, ik kijk ernaar uit naar huis te gaan'
- Gisteren 20:48
- 9
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"
- Gisteren 18:50
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone?
FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen
Net binnen
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone
- 8 minuten geleden
- 2
Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"
- 3 minuten geleden
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli
- 41 minuten geleden
- 5
Stewards delen meteen straf uit aan Hamilton, schade bij Williams en McLaren
- 1 uur geleden
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 1 uur geleden
Antonelli, Ben Sulayem en meer zorgen voor hilarische beelden met LEGO-crash in grindbak
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni