Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is zondagmiddag gespot in de paddock van Silverstone. De Engelsman laat voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull zijn gezicht zien in de paddock, precies in het weekend waarin hij vorig jaar voor het laatst actief was binnen de koningsklasse.

Horner, de langstzittende teambaas in de Formule 1, werd vorig jaar na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit zijn functie gezet bij Red Bull. Het team moest volgens Helmut Marko een andere richting op en er moest weer meer worden geluisterd naar de coureurs. Laurent Mekies maakte de overstap van de Racing Bulls naar het topteam en koos ervoor om oudere updates een tweede leven te geven. Met die onderdelen wist Max Verstappen uiteindelijk nog een rol te spelen in het kampioenschap en kwam hij in Abu Dhabi uiteindelijk slechts twee punten tekort op de titel, die uiteindelijk naar Lando Norris ging.

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Horner meldt zich in de paddock

Op uitnodiging van de FIA en de FOM is Horner deze zondag aanwezig in de paddock, zo meldt PlanetF1. Horner zou bezig zijn met een terugkeer in de Formule 1 en is al diverse keren in verband gebracht met een mogelijke aanstelling bij Alpine. De laatste paar weken kwam daar opnieuw Aston Martin bij, waar kort na het vertrek van Horner bij Red Bull Racing ook diverse berichten over waren. Voorlopig is het nog even afwachten of en waar Horner aansluit, maar een terugkeer in de paddock is in ieder geval al een feit.

Christian Horner is back in the paddock, accompanied by former Red Bull press officer Alice Hedworth. #F1 #BritishGP pic.twitter.com/IEk0NUwYLB — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) July 5, 2026

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