Stroll krijgt tien plekken straf van FIA: Aston Martin wisselt motoronderdelen
Stroll krijgt tien plekken straf van FIA: Aston Martin wisselt motoronderdelenMaak ons je Google-favoriet
Het team van Aston Martin heeft ervoor gekozen om diverse motoronderdelen in de AMR26 van Lance Stroll te wisselen. De Canadees zou starten vanaf P21, maar zal na het overschrijden van het aantal toegestane onderdelen helemaal achteraan moeten starten.
Voor Aston Martin is het voorlopig even volhouden totdat de nieuwe onderdelen arriveren. Adrian Newey liet eerder al weten dat in Hongarije een verbeterd pakket wordt verwacht en rondom het weekend in Zandvoort komt Honda met een flinke update. De verwachting is dat het pakket zo’n twee seconden sneller zal zijn. Toch wordt het voorlopig nog even vanuit de achterhoede afwachten.
Gridstraf Stroll
Voor Stroll begint de race in Silverstone helemaal achteraan. De Canadees krijgt namelijk voor de vijfde keer dit seizoen een Energy Store, terwijl er maximaal vier zijn toegestaan per seizoen. Hetzelfde geldt voor de Control Electronics Unit. De FIA deelt daarom een gridstraf uit, waardoor Stroll vanaf de laatste plaats moet starten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes omzeilt eerder verboden kwalificatietruc voor meer vermogen Antonelli en Russell
- Gisteren 16:17
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone?
FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen
Net binnen
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone
- 8 minuten geleden
- 2
Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"
- 3 minuten geleden
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli
- 41 minuten geleden
- 5
Stewards delen meteen straf uit aan Hamilton, schade bij Williams en McLaren
- 1 uur geleden
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 1 uur geleden
Antonelli, Ben Sulayem en meer zorgen voor hilarische beelden met LEGO-crash in grindbak
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni