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White FIA logo with London-themed background and union jack flag

Stroll krijgt tien plekken straf van FIA: Aston Martin wisselt motoronderdelen

White FIA logo with London-themed background and union jack flag — Foto: © IMAGO
2 reacties

Stroll krijgt tien plekken straf van FIA: Aston Martin wisselt motoronderdelen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het team van Aston Martin heeft ervoor gekozen om diverse motoronderdelen in de AMR26 van Lance Stroll te wisselen. De Canadees zou starten vanaf P21, maar zal na het overschrijden van het aantal toegestane onderdelen helemaal achteraan moeten starten.

Voor Aston Martin is het voorlopig even volhouden totdat de nieuwe onderdelen arriveren. Adrian Newey liet eerder al weten dat in Hongarije een verbeterd pakket wordt verwacht en rondom het weekend in Zandvoort komt Honda met een flinke update. De verwachting is dat het pakket zo’n twee seconden sneller zal zijn. Toch wordt het voorlopig nog even vanuit de achterhoede afwachten.

Gridstraf Stroll

Voor Stroll begint de race in Silverstone helemaal achteraan. De Canadees krijgt namelijk voor de vijfde keer dit seizoen een Energy Store, terwijl er maximaal vier zijn toegestaan per seizoen. Hetzelfde geldt voor de Control Electronics Unit. De FIA deelt daarom een gridstraf uit, waardoor Stroll vanaf de laatste plaats moet starten.

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