Pérez maakt geen vrienden in fanzone Silverstone: 'Die wereldbeker komt niet naar huis!'
Pérez maakt geen vrienden in fanzone Silverstone: 'Die wereldbeker komt niet naar huis!'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Sergio Pérez vanaf P20 een lange en moeizame race tegemoet gaat, kijkt hij uiteraard wel uit naar het duel tussen Mexico en Engeland op het wereldkampioenschap. De Mexicaan adviseert daarnaast de Engelse Formule 1-fans in de fanzone, want die gaan volgens hem een pittige periode tegemoet.
Voor Pérez, maar ook teamgenoot Valtteri Bottas, is het vooral teamopbouw dit seizoen. Het ervaren duo rijdt voor het debuterende Cadillac en ook vorige week bleek dat er nog genoeg kinderziektes in de Amerikaanse wagen te vinden zijn. De remmen waren namelijk het hele weekend een probleem en uiteindelijk ook de reden dat beide mannen hun race vroegtijdig moesten staken. In Silverstone staat het duo in startvolgorde achter elkaar, waarbij Bottas op P20 start en Pérez daarachter.
Pérez wijst naar Mexico - Engeland
In de fanzone kan er op zaterdag nog wel een dolletje vanaf. ‘Checo’ houdt het wereldkampioenschap voetbal uiteraard ook strak in de gaten en heeft nog een boodschap voor de Engelse fans: “Ik wil jullie allemaal bedanken. Zorg ervoor dat jullie vooral gaan genieten vandaag en morgen, want morgenavond wordt het een pittige periode voor de meesten van jullie. We gaan proberen om te… [de wereldbeker red.] komt dit jaar niet naar huis!”
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