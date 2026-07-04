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Hadjar during practice at Silverstone

FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit

Hadjar during practice at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool

FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het is een drukke zaterdagavond geweest voor de stewards op het circuit van Silverstone. Na afloop van de kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix moesten er vier incidenten onderzocht worden. De FIA is zojuist tot conclusies gekomen.

Franco Colapinto spinde op hoge snelheid door Becketts in de slotfase van Q1. Esteban Ocon was bezig met een verbetering van zijn tijd, toen hij de gele vlaggen tegenkwam. Hij zou uiteindelijk niet snel genoeg zijn om door te gaan naar Q2. Desondanks werd de Haas-coureur onderzocht voor het mogelijk negeren van de gele vlaggen. De telemetrie van de wit-rode bolide laat echter zien dat Ocon wel genoeg afgeremd heeft en dus blijft hij onbestraft.

Gridstraf voor Gasly, boete voor Racing Bulls

Op hetzelfde moment was Pierre Gasly in de andere Alpine flink van zijn gas gegaan op Hangar Straight, waardoor Lance Stroll van zijn lijn moest richting Stowe. De Aston Martin-coureur zou hoe dan ook als één na laatste zijn geëindigd, maar Gasly zat hem wel zodanig in de weg dat het hem een straf heeft opgeleverd. De stewards hebben hem een gridpenalty van drie posities gegeven, waardoor hij van P12 naar P15 zal gaan voor de start.

Tevens in Q1 werd Isack Hadjar onderzocht voor het te langzaam rijden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1, maar hij gaat vrijuit.

Arvid Lindblad werd onderzocht vanwege een unsafe release in Q3. Hij werd door Racing Bulls naar buiten gestuurd recht voor de neus van Oscar Piastri. Het levert het zusterteam van Red Bull een boete op van €5000.

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