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Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris, generic, 2026

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Kimi Antonelli heeft de sprintrace in Silverstone op zijn naam geschreven en daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap Formule 1 verder uitgebreid. Bekijk hier de volledige tussenstand.

Antonelli ving de race aan vanaf de tweede startplek, maar wist halverwege de race voorbij te gaan aan Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur mocht zodoende acht punten bijschrijven. Daarmee loopt hij één punt uit op Hamilton. Teammaat George Russell kwam als vierde over de streep en moet dus vier punten toegeven op de leider in het kampioenschap. Verstappen kwam als zesde binnen na een slechte start en een te hoge bandendegradatie. Bekijk hieronder wat het voor de tussenstand in het wereldkampioenschap Formule 1 betekent.

Strand Formule 1 wereldkampioenschap na sprintrace Silverstone

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 179 punten
2. George Russell (Mercedes): 136 punten
3. Lewis Hamilton (Ferrari): 132 punten
4. Lando Norris (McLaren): 85 punten
5. Charles Leclerc: 83 punten
6. Oscar Piastri: 82 punten
7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 76 punten
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 42 punten
9. Pierre Gasly (Alpine): 41 punten
10. Liam Lawson (Racing Bulls): 31 punten
11. Oliver Bearman (Haas): 18 punten
12. Franco Colapinto (Alpine): 16 punten
13. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 14 punten
14. Carlos Sainz (Williams): 6 punten
15. Alex Albon (Williams): 5 punten
16. Esteban Ocon (Haas): 3 punten
17. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 punten
18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt
19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten
20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten
21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten
22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

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