Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië

Kimi Antonelli heeft de sprintrace in Silverstone op zijn naam geschreven en daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap Formule 1 verder uitgebreid. Bekijk hier de volledige tussenstand.

Antonelli ving de race aan vanaf de tweede startplek, maar wist halverwege de race voorbij te gaan aan Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur mocht zodoende acht punten bijschrijven. Daarmee loopt hij één punt uit op Hamilton. Teammaat George Russell kwam als vierde over de streep en moet dus vier punten toegeven op de leider in het kampioenschap. Verstappen kwam als zesde binnen na een slechte start en een te hoge bandendegradatie. Bekijk hieronder wat het voor de tussenstand in het wereldkampioenschap Formule 1 betekent.

Artikel gaat verder onder video

Strand Formule 1 wereldkampioenschap na sprintrace Silverstone

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 179 punten

2. George Russell (Mercedes): 136 punten

3. Lewis Hamilton (Ferrari): 132 punten

4. Lando Norris (McLaren): 85 punten

5. Charles Leclerc: 83 punten

6. Oscar Piastri: 82 punten

7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 76 punten

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 42 punten

9. Pierre Gasly (Alpine): 41 punten

10. Liam Lawson (Racing Bulls): 31 punten

11. Oliver Bearman (Haas): 18 punten

12. Franco Colapinto (Alpine): 16 punten

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 14 punten

14. Carlos Sainz (Williams): 6 punten

15. Alex Albon (Williams): 5 punten

16. Esteban Ocon (Haas): 3 punten

17. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 punten

18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt

19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten

20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten

21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten

22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

Gerelateerd