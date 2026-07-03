Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

Er zijn dit weekend twee kwalificaties op het circuit van Silverstone. De F1 Britse Grand Prix is namelijk een sprintweekend. De kwalificatie voor de Sprint zit er zojuist op en het is Lewis Hamilton die de pole position heeft gepakt. Andrea Kimi Antonelli zal hem vergezellen op de voorste rij voor de korte zaterdagswedstrijd.

Bij een korte race hoort ook een korte kwalificatie. SQ1 duurde dus maar twaalf minuten, SQ2 tien en SQ3 acht minuten. De mediumcompound van Pirelli was verplicht in de eerste twee sessies, voordat de tien snelste coureurs naar de softs mochten wisselen in de sessie die de sprintpole zou beslissen. Het weer was prima met temperaturen van 26 graden Celsius en afwisselend zonnig en bewolkt. Wel werd er geklaagd over windvlagen door onder andere Cadillac-coureur Sergio Pérez.

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Bearman boos na SQ1-eliminatie

Lewis Hamilton werd eerste in SQ1 met een ronde van 1:29.273, een tiende onder teamgenoot Charles Leclerc en twee tienden onder Isack Hadjar. George Russell en Kimi Antonelli eindigden op P5 en P7 achter Oscar Piastri, met Max Verstappen in de Mercedes-sandwich op de zesde stek. De focus lag echter vooral op de coureurs achteraan het veld. Ollie Bearman leek eventjes door te gaan naar SQ2 voor thuispubliek door de Williams-coureurs te verslaan, maar Carlos Sainz en Alexander Albon waren allebei nog bezig met een goede ronde. Ze wisten de jonge Brit dan ook te verslaan. Een woedende Bearman viel al in SQ1 af met een tijd van 1:31.083. De andere Haas van Esteban Ocon ging tevens niet door naast de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas en de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌



17: Bearman 📸

18: Ocon

19: Perez

20: Bottas

21: Alonso

22: Stroll#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/UZSCOhdTxS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Problemen bij Norris

McLaren-CEO Zak Brown liet bij aanvang van SQ2 weten dat er een vleugeltje van de wagen van Norris was gevallen bij Copse en dat zou hem downforce kosten voor de rest van de sprintkwalificatie. Hamilton stond na de tweede sessie opnieuw bovenaan met een 1:28.747. Ditmaal was het Antonelli als tweede voor Leclerc. Liam Lawson stond er met de Racing Bulls verrassend goed bij op de vierde plaats, slechts drie tienden boven Hamilton. Verstappen werd als zesde in SQ2 afgevlagd, terwijl Norris met de hakken over de sloot doorging naar SQ3. De zes coureurs die werden geëlimineerd waren Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Sainz en Albon.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌



11: Gasly

12: Bortoleto

13: Hulkenberg 📸

14: Colapinto

15: Sainz

16: Albon#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/S2BCqdP0dY — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Hamilton pakt pole voor thuispubliek

McLaren ging hard aan de slag bij de wit-groene bolide van Norris, wetende dat er duidelijk snelheid miste door het verlies aan downforce. Dat zorgde voor een kleine vertraging, maar uiteindelijk kon de Brit alsnog een tijd neerzetten in SQ3. Pole position werd het niet voor Norris, want deze ging naar Hamilton. Met een tijd van 1:28.376 versloeg hij Antonelli op 0.011 seconden. Verstappen werd, gezien de eerdere runs en de trainingen, verrassend derde voor Leclerc. Russell zal teleurgesteld zijn met P5. De reparaties bij Norris hielpen, want hij versloeg Piastri voor de zesde stek. Hadjar, Lawson en Arvid Lindblad completeerden de top tien.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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