Lewis Hamilton was het hele weekend tot nu toe al snel en zag dat bekroond worden met een uitstekende sprintracepole. De zevenvoudig wereldkampioen én grote thuisheld kon eigenlijk amper geloven wat hij zojuist gepresteerd had en verschijnt dan ook met grote blijdschap bij het pole-interview.

Vooraf werd er toch gezegd dat Mercedes de grote favoriet was voor deze sprintracepole. Toch was Hamilton de grote man die Kimi Antonelli knap wist te verslaan, terwijl Max Verstappen net daarachter aansloot. Hamilton is lyrisch na afloop: "Wauw. Ik vind dit wel leuk. Ik vind het hier geweldig en hou van dit publiek. Ik kan niet uitleggen hoe een grote droom het is. Nu nog altijd. Je denkt aan elke bocht en het pakken van de flow. De auto voelde geweldig vandaag. Met dank aan iedereen op de fabriek. Ik ben ontzettend dankbaar om die pole te pakken. Ik was elke sessie snel, maar het zat nog steeds heel dicht bij elkaar."

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Grote verrassing

Hamilton vervolgt: "We staan voor Mercedes. Zij en Red Bull doen het ook geweldig. Mijn team is blijven pushen en daar ben ik zo trots op. We hadden niet verwacht hier mee te doen om de voorste startrij. Dit is een geweldige verrassing." Ten slotte gaat het nog even over de longruns: "Onze snelheid was goed op de long runs. Het voelde goed. We zouden een goede race moeten hebben morgen. Ik weet niet eens meer wanneer ik hier voor het laatst op de voorste startrij begon. Ik ga mijn best doen die gasten achter me te houden."

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