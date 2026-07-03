Russell stelt brutale vraag aan Hamilton: "Komt het door de auto of een nieuwe vriendin?"
Russell stelt brutale vraag aan Hamilton: "Komt het door de auto of een nieuwe vriendin?"Maak ons je Google-favoriet
George Russell heeft Lewis Hamilton op komische wijze in de maling genomen tijdens een publieksevenement op Silverstone. De Mercedes-coureur haakte in op een opmerking over het vrolijke humeur van de huidige Ferrari-rijder en vroeg zich hardop af of dit te danken is aan een snelle bolide of een nieuwe liefde.
Tijdens de podiumsessie merkte de aanwezige presentator op dat Hamilton een veel gelukkiger persoon lijkt, zowel op als naast het circuit. Russell kon het niet laten om daar direct op in te haken en de zevenvoudig wereldkampioen te confronteren met zijn goede humeur. "Komt dat doordat hij een snelle auto heeft of een nieuwe vriendin?", zo vroeg de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap zich hardop af voor het oog van de Britse fans. Hamilton kon de plagerij van zijn voormalige teamgenoot bij de Zilverpijlen wel waarderen. "Dat is... Dat is een goede!", zo luidde de lachende reactie van de kopman van de Scuderia.
Prima dag Lewis voorlopig
Het onderonsje vond plaats op de M&S Mainstage, waar gedurende de ochtend diverse Formule 1-coureurs hun opwachting maakten voor de aanwezige fans in aanloop naar de Britse Grand Prix. Hamilton had later op de dag ook op sportief vlak alle reden om met een glimlach over het circuit van Silverstone te lopen. De Ferrari-coureur was in de eerste vrije training namelijk de snelste man op het asfalt tijdens de eerste vrije training voor zijn thuisrace. Dit resultaat verhoogde de sfeer onder de Britse toeschouwers, die hun lokale helden massaal kwamen steunen, aanzienlijk.
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