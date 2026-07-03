Verstappen sarcastisch voor de camera van F1TV: "Nee, dat is niet zo"
Verstappen sarcastisch voor de camera van F1TV: "Nee, dat is niet zo"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zich in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië kritisch uitgelaten over de sprintraces in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing liet in een interview met F1TV weten weinig waarde te hechten aan de extra korte races op de kalender, ondanks een sarcastische opmerking over het format. De Limburger benadrukt dat zijn vizier primair is gericht op het maximaliseren van zijn puntenaantal voor het wereldkampioenschap.
Dit weekend staat op het circuit van Silverstone een sprintweekend op het programma. Waar de viervoudig wereldkampioen in het verleden nog geregeld succesvol was in deze opzet, verloopt het huidige seizoen aanzienlijk stroever. De Red Bull-rijder bezet momenteel de zevende plaats in de WK-stand met 73 punten en wist in de eerdere sprintraces in China, Miami en Canada geen overwinning te boeken.
Grapje over het format
Gevraagd naar zijn mening over de extra zaterdagraces, reageerde de coureur in eerste instantie met een flinke dosis sarcasme. "Ik houuuuu van sprintraces!", riep hij lachend voor de camera. Toen de interviewer daarop inhaakte met de conclusie dat hij er inderdaad van hield, werd die suggestie direct de kop ingedrukt. "Nee, nee, nee! Ik hou er dus echt NIET van!", verduidelijkte Verstappen direct. Hij gaf daarmee aan dat hij geen voorstander is van de opzet waarbij coureurs na slechts één vrije training direct moeten kwalificeren.
Invloed van het materiaal
De coureur ziet zelf geen specifiek patroon in zijn prestaties tijdens sprintweekenden door de jaren heen. Volgens hem speelde de dominantie van zijn materiaal in eerdere seizoenen een veel grotere rol dan het format zelf. "In de jaren waarin dit geïntroduceerd werd, hadden we ook gewoon een goede auto, dus dat hielp in die zin wel mee. Je hebt minder tijd om je voor te bereiden, maar eerlijk gezegd denk ik er niet echt over na", aldus Verstappen.
Punten sprokkelen
Ondanks zijn afkeer van het format, weet Verstappen dat hij op Silverstone elke kans moet aangrijpen om de achterstand op koploper Kimi Antonelli te verkleinen. In de korte race van honderd kilometer worden maximaal acht punten verdeeld. De Nederlander blijft daar nuchter onder en benadert de zaterdagse race puur pragmatisch. "Als er extra punten te verdienen zijn, probeer je gewoon het maximale eruit te halen voor het kampioenschap", besluit hij stellig.
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