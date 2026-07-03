Verstappen neemt het op voor Koeman na forse kritiek door uitschakeling Nederlands elftal
Verstappen neemt het op voor Koeman na forse kritiek door uitschakeling Nederlands elftalMaak ons je Google-favoriet
Net als een groot aantal andere Nederlanders was ook Max Verstappen afgelopen maandag op dinsdagnacht wakker om naar de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te kijken. De Red Bull Racing-coureur reageert op de kritiek aan het adres van voormalig bondscoach Ronald Koeman.
Het Nederlands elftal verloor begin deze week in de zestiende finale van Marokko na een strafschoppenreeks, waarmee het WK vroegtijdig is geëindigd voor de selectie van Ronald Koeman. De voormalig profvoetballer kreeg na afloop van de wedstrijd ontzettend veel kritiek over zich heen, met name vanwege zijn beslissing om plotseling met een ander spelsysteem aan de aftrap te verschijnen. Het welbekende 4-3-3 werd ingeruild voor een systeem met vijf verdedigers, helaas zonder goede afloop. Een dag na de uitschakeling diende Koeman zijn ontslag als bondscoach in.
Verstappen is een groot voetballiefhebber en liet in Oostenrijk al weten het WK op de voet te volgen. Ook de viervoudig wereldkampioen Formule 1 was om 03:00 uur in de nacht wakker om de wedstrijd tegen Marokko te bekijken. Als hij tijdens de mediadag in Silverstone naar de uitschakeling van het Nederlands elftal wordt gevraagd, neemt Verstappen het op voor Koeman.
"Achteraf is het sowieso makkelijk praten en tegenwoordig is het heel eenvoudig om allerlei dingen te roepen op internet, vaak ook nog anoniem", citeert De Telegraaf. "Maar ik vind dat we allemaal veel respect moeten hebben voor Koeman. Hij is een topvoetballer geweest en heeft ook als trainer veel bereikt. Ik geloof dat hij ook heel goed lag bij de spelers, dat zag je ook aan de reacties na afloop."
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