De mediadag in Silverstone is aangebroken en er zijn weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag reageerde Carlos Sainz op het gele-vlagmoment in Oostenrijk. McLaren-CEO Zak Brown reageerde op de berichten over mogelijke onderhandelingen met Max Verstappen. Daarnaast lijkt Lewis Hamilton zich op te maken voor nog een seizoen bij Ferrari en kwam Verstappen met een reactie op de geruchten over een mogelijke overstap. Dit is de GPFans Recap van donderdag 2 juli.

Artikel gaat verder onder video

'Ferrari overweegt contractverlenging Hamilton, maar houdt één voorwaarde aan'

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat op het punt zijn contract bij Ferrari te verlengen tot en met 2027, zo meldt Autoracer. Ferrari zou van plan zijn de optie in de huidige verbintenis van de nummer drie van het kampioenschap te lichten, waarbij de officiële aankondiging rond de Grand Prix van Italië in Monza wordt verwacht. Lees hier het hele artikel over het contract van de Engelsman!

Related image

Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen

Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley bespreken in de High Performance Podcast de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Szafnauer haalt daarbij een opmerkelijke opmerking van McLaren-CEO Zak Brown aan. De hele uitspraak van Szafnauer lezen? Klik hier!

Sainz pleit voor gridstraf na crash Verstappen in Oostenrijk

Volgens Carlos Sainz, coureur bij Williams en directeur van de GPDA, moeten Formule 1-coureurs die in de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaken voortaan een gridstraf krijgen. De Spanjaard wil daar een officieel voorstel over indienen binnen de rijdersvakbond, naar aanleiding van de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, zo vertelt hij in gesprek met The Race. De verklaring van Sainz lezen? Klik hier!

Related image

Verstappen reageert in Silverstone op McLaren-geruchten: "Wil ik me niet mee bezighouden"

Volgens Max Verstappen kunnen alle geruchten rondom een mogelijke overstap naar McLaren voorlopig in de veelbesproken wandelgangen blijven. Tegenover de aanwezige media in Silverstone verklaart de Nederlander dat er momenteel niets te melden is en dat, als dat wel zo is, hij er zelf mee naar buiten komt. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."

Op social media vragen veel Formule 1-fans zich gespannen af of Max Verstappen recent in een statement tussen neus en lippen heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met de Formule 1. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Gerelateerd