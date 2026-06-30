'Formule 1 komt naar Assen', McLaren hakt knoop door over komst Verstappen | GPFans Recap

Na de F1 Grand Prix van Oostenrijk richten we onze blik op het sprintweekend op Silverstone. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De enerverende wedstrijd op de Red Bull Ring ligt achter ons. Onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgde voor een mooie show met hun gevechten. De Limburger zou uiteindelijk als tweede finishen voor Andrea Kimi Antonelli, die lof met een klein beetje kritiek van Toto Wolff kreeg. Sergio Pérez beging een overtreding, maar de stewards hebben nu uitgelegd waarom het onbestraft is gebleven. Verder zet Zak Brown een streep door een mogelijke overstap van Verstappen naar McLaren, is Mercedes-AMG met een uitleg gekomen over de uitvalbeurt van Verstappen Racing in de 24 uur van Spa en zegt Chris Woerts dat de koningsklasse van de autosport naar Assen komt.

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Titanengevecht Hamilton en Verstappen smaakt naar meer: 'Altijd water en vuur die twee'

In Oostenrijk werden de fans getrakteerd op een gevecht op de baan tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het duo knokte hard met elkaar, maar wel fair. Toch riep Verstappen om een straf voor de zevenvoudig kampioen. In de GPFans Raceteam-podcast gaan presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan in op het duel tussen de twee kampioenen. "Die twee, dat is altijd water en vuur, hoewel er nu wel meer onderling respect is. In ronde negen tot en met elf zaten ze al de hele tijd bij elkaar en Verstappen werd toen van de baan geduwd, vond hij zelf. Hij riep ook om een straf, maar die werd uiteindelijk niet uitgedeeld." Lees hier het hele artikel over de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op de Red Bull Ring.

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Chris Woerts onthult: 'Formule 1 komt naar Assen, hele top Liberty Media was op circuit'

Chris Woerts heeft bij het tv-programma Vandaag Inside onthult dat de Formule 1 hoogstwaarschijnlijk naar het TT Circuit in Assen komt. De sportmarketeer sprak in Assen met Lee van Dam, de promotor van het circuit, en die gaf aan dat Assen "100 procent zeker" de Formule 1 krijgt, al moet men dan wel gaan rouleren met een andere baan. "Ik kwam Lee van Dam nog tegen [op het circuit in Assen, red.], één van de organisatoren die ook tien jaar lang de Grand Prix van Brazilië heeft georganiseerd, en hij zei: 'Chris, 100 procent zeker: Assen krijgt de Formule 1 in de toekomst'", zo vertelde Woerts aan onder meer Wilfred Genee. Lees hier het hele artikel over een mogelijke Dutch Grand Prix op Assen.

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McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'

Zak Brown heeft aangegeven dat McLaren geen enkele intentie heeft om de huidige rijdersbezetting te wijzigen, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen. De CEO benadrukt dat de renstal zeer tevreden is over de prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri. Dat liet Brown weten tijdens een reeks radio-interviews in de aanloop naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. "We zijn een populair team en mensen vinden dit een geweldige plek om te zijn. We hebben twee fantastische coureurs in Lando en Oscar, dus er is geen enkele intentie om van line-up te veranderen", stelt Brown tegenover Britse radiostations. Lees hier het hele artikel over de kansen van Max Verstappen bij McLaren.

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Wolff looft agressieve rijstijl Antonelli: "Een ezel kun je niet sneller maken"

Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn, vindt Toto Wolff, ondanks een chaotische openingsfase. De teambaas van Mercedes stelt dat de jonge coureur misschien te gretig was, maar prijst juist die aanvallende instelling. "Ik ben erg trots op Kimi", aldus de teambaas tegenover Sky Sports F1. "Hij was in het begin erg gretig om de overwinning in de eerste paar ronden veilig te stellen, en dat kostte hem tijd, maar het enthousiasme beviel me", legt hij uit. Wolff benadrukt dat Mercedes precies dit soort gedrag zoekt in een coureur. "Hij gaat er gewoon voor. We willen een coureur die altijd vol in de aanval is. Je kunt een ezel niet sneller maken, maar je kunt een racepaard wel kalmeren." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die ingaat op Andrea Kimi Antonelli na de Grand Prix van Oostenrijk.

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Stewards matsen Pérez en laten Cadillac-coureur onbestraft ondanks overtreding

Sergio Pérez is door de wedstrijdleiding onbestraft gelaten na een valse start tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen zondag. De stewards oordeelden dat de coureur van het Cadillac Formule 1-team inderdaad te vroeg bewoog, maar besloten hem geen straf op te leggen. Na afloop is uitgelegd waarom. Lees hier het hele artikel over het uitblijven van een straf voor Sergio Pérez.

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Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing begon met een boel vertrouwen en goede hoop aan de CrowdStrike 24 Hours of Spa, de belangrijkste race op de kalender van de GT World Challenge Europe powered by AWS. Helaas moesten Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham uitvallen. Het is mogelijk het gevolg geweest van een opmerkelijk incident, kan GPFans melden. Lees hier het hele artikel over de uitvalbeurt van Verstappen Racing in de 24 uur van Spa.

© SRO/JEP

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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