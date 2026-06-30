Stewards matsen Pérez en laten Cadillac-coureur onbestraft ondanks overtreding
Stewards matsen Pérez en laten Cadillac-coureur onbestraft ondanks overtredingMaak ons je Google-favoriet
Sergio Pérez is door de wedstrijdleiding onbestraft gelaten na een valse start tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen zondag. De stewards oordeelden dat de coureur van het Cadillac Formule 1-team inderdaad te vroeg bewoog, maar besloten hem geen straf op te leggen. Na afloop is uitgelegd waarom.
De race op de Red Bull Ring liep uit op een zware teleurstelling voor de Mexicaan. Onder extreem hete omstandigheden moest hij zijn MAC-26 al in de vierde ronde langs de kant zetten met oververhitte remmen. Pas nadat hij was uitgestapt, werd het startincident door de wedstrijdleiding in behandeling genomen. Volgens de reglementen staat er op het te vroeg wegrijden normaal gesproken een tijdstraf van vijf seconden, maar de stewards besloten in dit geval anders.
Wedstrijdleiding acht tijdstraf voor uitgevallen auto ongepast
Het panel, bestaande uit onder meer voormalig Formule 1-coureur Pedro Lamy, bestudeerde na de race de videobeelden en de data van het positioneringssysteem. Daaruit bleek dat er sprake was van een overtreding van artikel 5.11.1 van de sportieve reglementen. "De auto bewoog voordat het startsignaal werd gegeven", zo valt te lezen in het officiële document van de FIA. "Omdat de auto echter al was uitgevallen op het moment dat het incident onder de aandacht van de stewards werd gebracht, vonden we het ongepast om een tijdstraf toe te passen." Daarom werd besloten de straf volledig achterwege te laten.
Dat de routinier geen gridstraf krijgt voor de volgende race, heeft te maken met de specifieke regels rondom startvergrijpen. Waar een tijdstraf die nog niet is ingelost voor bijvoorbeeld het veroorzaken van een crash, bij een uitvalbeurt wél wordt omgezet in een gridstraf, is dat bij een valse start niet het geval. Een sanctie had in dit specifieke geval dus geen enkel effect gehad op de uitslag of de aankomende race op Silverstone.
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