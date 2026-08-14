FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap
FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop komt langzaam maar zeker tot een einde. Ook vandaag kwamen er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten en de meest gelezen verhalen vind je terug in deze GPFans Recap.
Vandaag maakte de FIA duidelijk dat de beperkingen voor Russische en Wit-Russische coureurs worden opgeheven. Mercedes onthulde dat het tóch weer de W17 gaat doorontwikkelen. Daarnaast lijkt de Formule 1 zich zorgen te maken over de financiën als de races in Abu Dhabi en Qatar niet doorgaan en Max Verstappen onthulde zijn speciale helm voor het weekend in Zandvoort. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 14 augustus.
FIA heft beperkingen op voor Russische en Wit-Russische coureurs
De FIA heeft besloten om de beperkingen voor Russische en Wit-Russische coureurs per direct op te heffen. Sinds de invasie in Oekraïne moesten coureurs uit beide landen onder een neutrale vlag rijden, maar daar komt nu een einde aan. Zij mogen voortaan weer uitkomen onder hun eigen nationale vlag. Ook de verplichte neutraliteitsverklaring die zij moesten ondertekenen om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden, is geschrapt. Alles lezen over het besluit? Klik hier!
Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'
Max Verstappen heeft voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix een speciale Delfts blauwe helm onthuld. De Nederlander gaat volgende week zijn laatste thuisrace rijden en heeft daarvoor flink uitgepakt. De speciale helm in volle glorie bekijken? Klik hier!
'Briatore wacht op transfernieuws en stelt beslissing rondom Colapinto uit'
Het team van Alpine heeft volgens Marc Limacher van Business Book GP de onderhandelingen met Franco Colapinto voorlopig stilgezet. Flavio Briatore wacht volgens het medium op groot transfernieuws en wil zich daarna pas oriënteren op de coureursmarkt. Alles lezen over de perikelen rondom Colapinto? Klik hier!
'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'
De Formule 1 is met man en macht bezig om ervoor te zorgen dat het seizoen in ieder geval met minimaal 22 races wordt afgesloten. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport moet de Formule 1 namelijk een compensatie betalen aan televisiezenders en sponsoren als dit aantal niet wordt gehaald. Alles lezen over de zorgen en de mogelijke compensatie? Klik hier!
'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'
Het team van Mercedes heeft de koers gewijzigd, zo meldt Autoracer. Daar waar het Duitse team zich in eerste instantie na de zomerstop zou gaan richten op de ontwikkeling van de 2027-wagen, gaat er nu een streep door dat plan en activeert Mercedes 'plan B'. Alles lezen over het plan van Mercedes? Klik hier!
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