'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'
'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1 is met man en macht bezig om ervoor te zorgen dat het seizoen in ieder geval met minimaal 22 races wordt afgesloten. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport moet de Formule 1 namelijk een compensatie betalen aan televisiezenders en sponsoren als dit aantal niet wordt gehaald.
Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de Grands Prix van Bahrein en Djedda eerder dit seizoen al afgelast. Wel wist Bahrein onlangs nog aan te kondigen dat het toch een race zal gaan organiseren, maar dan in Maleisië. Eind dit jaar staan er in Qatar en Abu Dhabi ook races op het programma en de FOM doet er alles aan om die te laten doorgaan of met alternatieven te komen in Europa. De oorzaak ligt volgens het Duitse medium in de compensatie die anders moet worden betaald.
Financien
Momenteel is er nog altijd geen uitsluitsel over de twee races die nog op de kalender staan en in het Midden-Oosten plaatsvinden. Die duidelijkheid wordt echter wel in september verwacht. Mochten de twee races niet doorgaan, dan telt de Formule 1-kalender 21 Grands Prix, waarmee er een financiële strop dreigt voor de sport. Daarom circuleren er al maanden berichten over een mogelijke race in Imola, maar ook de naam van Barcelona dook onlangs op.
'Seizoen wordt het liefste afgesloten in het Midden-Oosten'
Toch hoopt de koningsklasse het seizoen alsnog in Abu Dhabi te mogen afsluiten. "De races in het Midden-Oosten worden beschouwd als de grootste geldmakers op de F1-kalender en genereren miljoenen euro's per team. Een extra Europese race en de lagere reis- en transportkosten kunnen deze verliezen bij lange na niet compenseren", aldus AMuS.
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