Ook klassementsleider Kimi Antonelli kan tegenwoordig niet meer normaal over straat. De Italiaanse jongeling geniet eveneens van zijn zomerstop en koos ervoor om te gaan karten in Duitsland. Daarbij stond er wel een heel bijzondere naam op de tijdenlijst.

Max Verstappen dook vorig jaar op de Nürburgring op onder de naam Franz Hermann. Het was bedoeld om de aandacht wat weg te houden, maar al snel bleek het om niemand minder dan de Nederlander zelf te gaan. Daarna is de naam een eigen leven gaan leiden en ook Antonelli knipoogt naar het pseudoniem van de Red Bull-coureur.

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Franz Antonelli

Antonelli was donderdag op de kartbaan in Duitsland te bewonderen met een paar vrienden. De kampioenschapsleider van de Formule 1 stond met ruime afstand bovenaan de tijdenlijst, maar misschien was het toch wel de 'neef' van Franz Hermann.

Kimi was karting with sergi under the name franz antonelli??✌️✌️ pic.twitter.com/8xDw84U55t — Goatnelli? (@Goatnelli12) August 13, 2026

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