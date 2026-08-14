Volgens Formule 2-coureur Dino Beganovic is Max Verstappen een van de meest sympathieke en bescheiden coureurs in de autosport. De Zweed stelt dat de ware persoonlijkheid van de Red Bull Racing-coureur buiten de baan sterk verschilt van het beeld dat in de media wordt geschetst, zo laat het talent uit de Ferrari Driver Academy weten in een interview met Viaplay.

Beganovic is momenteel bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 2 namens DAMS Lucas Oil en staat zevende in het kampioenschap. Naast zijn verplichtingen op het circuit brengt de 22-jarige coureur veel tijd door in de virtuele autosport, waar hij nauw samenwerkt met de viervoudig wereldkampioen. Verstappen heeft zijn activiteiten op dat vlak onlangs nog verder uitgebreid met de lancering van Verstappen Sim Racing.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen buiten de baan

Gevraagd naar de onderlinge verhoudingen in de racewereld, zet Beganovic de Nederlander hoog op zijn lijstje. "Ik hoef de minst sympathieke niet te noemen, maar onder de sympathiekste zou ik zeggen dat het, als we Bortoleto en Bearman even buiten beschouwing laten, met wie ik heel close ben, Max Verstappen is", vertelt de DAMS-coureur. Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman zijn inmiddels allebei actief als fulltime Formule 1-coureurs voor respectievelijk Audi en Haas. Over zijn band met de kopman van Red Bull vervolgt de Zweed: "Veel mensen realiseren zich dat niet omdat hij een beetje een grappenmaker is en niet per se de indruk wekt van iemand die heel sociaal is in de media, maar buiten de baan om is hij echt oprecht."

Hechte band door simulatorwerk

De samenwerking in de virtuele racewereld heeft gezorgd voor een goede band tussen de twee coureurs. "Ik heb heel veel simulatorwerk met hem gedaan, onder andere, en het voelt alsof we elkaar al jaren kennen", legt de Formule 1-debutant uit, die eerder dit seizoen tijdens vrije trainingen in Bahrein en Oostenrijk mocht instappen bij Ferrari. "Hij stelt ontzettend veel vragen over de Formule 2 en hij is echt heel erg geïnteresseerd in wat er met mij gebeurt, persoonlijk, en niet alleen in zichzelf, snap je."

Toevallige ontmoeting in Monaco

Dat de Verstappen ook buiten het racen om de tijd neemt voor zijn collega's, bleek onlangs tijdens een toevallige ontmoeting. Beganovic deelt een anekdote over een recent weerzien in het prinsdom. "Een paar weken geleden was ik eigenlijk op bezoek bij Gabriel in Monaco en ik kwam Max tegen nadat ik mijn auto op de parkeerplaats had gezet", herinnert de Ferrari-protegé zich.

De houding van de nummer zes uit de huidige WK-stand maakte daarbij grote indruk. "Hij kwam zelf naar me toe. Hij was met zijn dochtertje aan het wandelen op straat en hij stelde me een hoop vragen", aldus Beganovic. Terwijl Verstappen zich momenteel opmaakt voor zijn thuisrace op Zandvoort, sluit de jonge Zweed af met lovende woorden over diens karakter. "Hij was echt heel erg aardig. Ik zou zelfs zeggen dat hij een van de meest bescheiden piloten is."

Gerelateerd