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Perez in Barcelona

Cadillac-baas maakt einde aan geruchten over vertrek Pérez: 'Hij blijft bij ons'

Perez in Barcelona — Foto: © IMAGO

Cadillac-baas maakt einde aan geruchten over vertrek Pérez: 'Hij blijft bij ons'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens de top van het Cadillac F1 Team is er geen sprake van een naderend vertrek van Sergio Pérez naar Williams. De Amerikaanse renstal stelt dat de Mexicaan een onmisbare schakel vormt en ontkracht de geruchten dat hij het team na dit seizoen alweer zou verlaten. Dat laat CEO Dan Towriss weten in een reactie op de aanhoudende speculaties rondom de 36-jarige coureur.

Hoewel de geruchten de afgelopen tijd flink aanwakkerden, lijkt een overstap naar het Williams voorlopig van de baan. Die geruchtenstroom kwam op gang doordat de formatie uit Grove kampt met een teleurstellende FW48-bolide, wat mogelijk leidt tot het vertrek van Carlos Sainz of Alexander Albon. Pérez, die begin dit jaar na een sabbatical terugkeerde op de grid, werd door zijn sterke optredens gezien als een aantrekkelijke kandidaat om een eventueel vrijgekomen stoeltje in te vullen. De routinier leidt momenteel het interne kwalificatieduel bij Cadillac met 9-5 van teamgenoot Valtteri Bottas.

Cruciale ervaring voor nieuwkomer

Towriss benadrukt in gesprek met de media dat de kersverse renstal de ex-Red Bull-rijder absoluut wil behouden. "Checo is een enorme aanwinst geweest", aldus de teameigenaar. "Hij heeft heel goed gereden en zeker hard gepusht". Towriss maakt zich dan ook geen zorgen over een vroegtijdig vertrek van de meervoudig racewinnaar. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Checo bij Cadillac zal blijven, en we laten ons geen seconde afleiden door de Williams-geruchten. We hebben veel vertrouwen in de relatie hier, en dat je hem in 2027 de Cadillac F1-auto zult zien besturen", verzekert de Amerikaan.

Nieuwe teambaas

Daarnaast wijst ook de onlangs aangestelde teambaas Marcin Budkowski op het belang van de huidige rijdersbezetting. De nieuwe teambaas, die vlak voor de hervatting van het seizoen in Zandvoort het stokje overnam van de ontslagen Graeme Lowdon, beschouwt de combinatie van Pérez en Bottas als essentieel. "Checo is een aanwinst voor het team geweest – en dat geldt voor beide coureurs", stelt Budkowski. "Ik denk dat het cruciaal is in een jong team als dit om die ervaring en stabiliteit te bieden. Als je een coureur hebt die aan het leren is, en het hele team leert tegelijkertijd, dan zijn dat te veel variabelen, dus het is belangrijk om een coureur als Checo aan boord te hebben."

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