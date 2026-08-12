Cadillac neemt plotseling afscheid van teambaas Lowdon en schuift Budkowski naar voren
Cadillac neemt plotseling afscheid van teambaas Lowdon en schuift Budkowski naar vorenMaak ons je Google-favoriet
Het team van Cadillac kondigt aan dat het teambaas Graeme Lowdon heeft vervangen door Marcin Budkowski. De voormalig Alpine-man is volgens eigenaar Dan Towriss de juiste man voor de toekomst en vooral zijn technische expertise wordt onderstreept.
Cadillac is dit seizoen gedebuteerd in de Formule 1 en daarbij ook tegen de nodige problemen aangelopen. Zo waren de remmen de afgelopen maanden een doorn in het oog van de coureurs en zorgden ze diverse keren voor uitvalbeurten. Toch hoort het allemaal ook bij een startend team dat simpelweg de klappen van de zweep krijgt.
Budkowski nieuwe teambaas
Toch zal dat vanaf de Grand Prix van Nederland gebeuren met een nieuwe teambaas. Budkowski komt namelijk over en zal de nieuwe eindverantwoordelijke voor het project zijn. "Budkowski brengt meer dan twintig jaar ervaring in de Formule 1 mee. Hij zal helpen leiding te geven aan de verdere operationele groei van het team en aan de ontwikkeling van de organisatie op lange termijn, met als doel de concurrentiekracht te vergroten. Zijn benoeming volgt op een geplande leiderschapswissel, nu de organisatie zich ontwikkelt van de oorspronkelijke opbouwfase naar de volgende fase van de sportieve prestaties op het circuit", zo meldt het team.
Budkowski heeft daarnaast zin in de nieuwe uitdaging en wijst de eerste opdracht aan: "Mijn focus zal liggen op het op één lijn brengen van onze mensen, middelen en informatiestroom, zodat de juiste beslissingen snel worden genomen en de prestaties van de auto bij iedere race verbeteren. Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan de activiteiten van Cadillac F1 op het circuit, te beginnen in Zandvoort komend weekend."
Vertrek Lowdon
Eigenaar Towriss bedankt daarnaast Lowdon voor zijn bewezen diensten. "We zijn Graeme Lowdon dankbaar voor zijn leiderschap en de rol die hij heeft gespeeld bij het opbouwen van het Cadillac F1 Team vanaf de basis. Zijn bijdragen hebben geholpen een sterke basis te leggen in onze opbouwfase, en we bedanken hem voor zijn toewijding en wensen hem het beste", zo legt Towriss uit. "Marcin brengt uitzonderlijke F1-ervaring, technische expertise en strategisch leiderschap mee die onze organisatie zullen versterken en ons zullen helpen de winnende mentaliteit, tools en processen te ontwikkelen die nodig zijn voor langdurig succes", aldus Towriss.
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