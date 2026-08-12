Nog een half weekje en dan zit de zomerstop er echt op en is het raceweek voor de Dutch Grand Prix. Max Verstappen en Kelly Piquet genieten nog even van de zomerzon in Portugal en de Braziliaanse vriendin deelt daarbij de nodige kiekjes.

Voor Verstappen is de zomerstop, net als voor de andere 21 coureurs, het ideale moment om het spreekwoordelijke batterijtje weer op te laden na een gebeurtenisvolle eerste helft van 2026. Zo was de Nederlander niet blij met de huidige wagens en blijkt Red Bull Racing ook niet erg competitief te zijn als het gaat om de bovenste plekken. Het zorgt ervoor dat er veel wordt gespeculeerd over de toekomst van de viervoudig kampioen en de zomerstop biedt dan ook het juiste moment om even niet aan de koningsklasse te denken.

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Zomerpret in Portugal

Dat doet Verstappen samen met Piquet in Portugal. Daar wordt genoten van zon, zee en strand, samen met familie en vrienden.

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