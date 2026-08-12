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Jan Lammers, Robert van Overdijk, 2021, generic

VIDEO | Zandvoort kan in de toekomst terugkeren op F1-kalender | GPFans News

VIDEO | Zandvoort kan in de toekomst terugkeren op F1-kalender | GPFans News

Sebastiaan Kissing
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Robert van Overdijk, circuitdirecteur van Circuit Zandvoort, onthult dat de Nederlandse baan de komende jaren bij de F1 op de shortlist staat als eventuele uitvalsbasis bij calamiteiten.

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