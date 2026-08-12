De laatste editie van de Dutch Grand Prix komt steeds dichterbij. Daarmee komt er een einde aan de race in de Nederlandse badplaats, waar tot 2020 eigenlijk nooit rekening mee werd gehouden. Natuurlijk zorgde de populariteit van Max Verstappen voor de nodige sponsoren die erin wilden investeren, maar ook de Formule 1 had veel baat bij een terugkeer naar Zandvoort.

De race in Nederland beschikt over veel historie, waarbij ongeveer dertig Grands Prix zijn verreden. Formule 1-iconen zoals Alberto Ascari, maar ook Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Niki Lauda en Ayrton Senna hebben in het verleden allemaal geracet op de welbekende baan. Toch kwam daar in 1985 een einde aan en een terugkeer leek lange tijd niet meer mogelijk.

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Verstappen-effect

inds het debuut van Verstappen in 2015 kreeg de Formule 1 in Nederland, na de magere jaren, weer flink wat populariteit. De Orange Army, die zich in de periode daarvoor vooral bij de Olympische Spelen en bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal liet gelden, was ineens ook aanwezig bij diverse Europese circuits om Verstappen aan te moedigen. Daarmee was ook direct de potentie zichtbaar voor de Formule 1-bazen.

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Unieke beelden, met 'old school'-randje

Daarnaast bood Zandvoort een unieke propositie, waarbij de baan door de duinen en langs het strand voor unieke beelden zorgt en het circuit een 'old school'-karakter terugbracht op de kalender. Wel moest het circuit hier en daar op de schop, met een vernieuwde Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht die uiteindelijk allebei over een banking beschikken. Dat was een opvallende toevoeging aan het circuit, zeker na de verdwijning van de Formule 1-race op Indianapolis in 2007.

Weinig ruimte

Logistieke uitdagingen waren er uiteraard ook. Moderne circuits zijn voorzien van grote faciliteiten en flinke uitvalswegen en juist die ruimte is er niet in Zandvoort. Met een opvallend 'Nederlands' plan kwam de organisatie op de proppen. Het zou namelijk de eerste Grand Prix worden waarbij veel fans niet met de auto, maar met het openbaar vervoer en de fiets richting het circuit zouden afreizen. Daarnaast was het evenement meer dan eens volledig uitverkocht.

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F1 is festival geworden

Na de eerste editie was Ross Brawn, die destijds nog werkzaam was voor Formula One Management, laaiend enthousiast. De beelden van de oranje tribunes gingen de hele wereld over en daarbij zette de organisatie in Zandvoort de toon voor hoe een Grand Prix-weekend ook een festivalweekend kan worden, waarbij er op elk uur van de dag iets te beleven valt, ook als de racesessies stilliggen.

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Als laatste was ook het financiële plaatje interessant voor de FOM. Zo werd het evenement volledig privaat gefinancierd en daarmee was Zandvoort een van de weinige circuits die de organisatie zonder directe overheidsfinanciering wist te dragen. Toch is dat uiteindelijk ook een van de redenen om de stekker uit het project te trekken. Stefano Domenicali heeft meerdere keren aangegeven Zandvoort graag te willen behouden, zelfs in een roulatiesysteem, maar het zijn uiteindelijk de investeerders die het voor gezien houden.

Blijvende indruk achtergelaten

De Dutch Grand Prix verdwijnt dan wel, maar de indruk zal volgens Domenicali blijvend zijn. Zo vertelde hij na de editie van 2021: "Het was iets werkelijk spectaculairs. En het was een voorbeeld dat onmiddellijk op andere plaatsen werd overgenomen (...) Het kwam precies overeen met onze visie op evenementen, waarbij het aanbod voor fans per locatie verschillend en uniek moet zijn."

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