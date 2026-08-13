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Verstappen verklaart felle 'laptop'-boardradio: 'We zijn hier niet voor de lol"

Beganovic lyrisch over karakter Verstappen: "Veel mensen beseffen dit niet"

Verstappen verklaart felle 'laptop'-boardradio: 'We zijn hier niet voor de lol&#34; — Foto: © IMAGO

Beganovic lyrisch over karakter Verstappen: "Veel mensen beseffen dit niet"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Dino Beganovic vindt Max Verstappen één van de meest vriendelijke personen binnen de racewereld. Beganovic stelt dat de Nederlander in de omgang een uiterst aangename persoonlijkheid heeft en benadrukt daarmee hoe ontzettend aardig hij gevonden wordt.

Dat laat hij weten tijdens een optreden in de podcast van Viaplay F1. De lovende uitspraken over de coureur van Red Bull Racing komen op een moment dat de Formule 1 geniet van de zomerstop. De rijder kent tot dusver een uitdagend seizoen met de RB22 en staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten. Ondanks de sportieve uitdagingen en het feit dat zijn team nog geen overwinningen heeft geboekt in de huidige jaargang, staat de reputatie van de coureur buiten de baan er zeer goed op.

Meest aardige coureur

In de podcast wordt Beganovic specifiek gevraagd naar zijn ervaringen met verschillende rijders. Hem wordt de vraag voorgelegd welke coureur hij als het meest aardig beschouwt en wie juist het tegenovergestelde is, waarbij ook de namen van Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto vielen. De gast besluit de negatieve kant van de vraag te negeren, maar is stellig over de positieve kant. "Ik hoef niet de meest onvriendelijke te noemen, maar een van de meest aardige is Max", aldus Beganovic.

Blik op Zandvoort

Hij legt het uit: "Veel mensen beseffen dit niet, omdat hij een beetje een grappenmaker is en in de media niet bepaald vriendelijk overkomt, maar buiten de baan is hij oprecht. Ik heb veel met hem gesimuleerd, onder andere, en het voelt alsof we elkaar al jaren kennen. Hij vraagt ​​veel over de Formule 2 en ontzettend veel over hoe het met mij gaat – het draait niet om hem, hoor. Ik was een paar weken geleden bij Gabriel in Monaco en kwam Max tegen nadat ik mijn auto op de parkeerplaats had geparkeerd. Hij kwam naar me toe; hij was daar met zijn jonge dochter, aan het wandelen, en hij stelde ontzettend veel vragen en was zo ontzettend aardig; een van de meest bescheiden coureurs, zou ik zeggen.”

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