De zomerstop begint zich langzaam maar zeker richting het einde te begeven. Komende week is het namelijk raceweek en wel voor de Dutch Grand Prix. Het belangrijkste nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag liet FIA-topman Nikolas Tombazis weten dat hij de gebreken van het ADUO-systeem ook ziet, maar dat de veelbesproken metingen toch echt juist zijn. Stefano Domenicali verwacht dat Max Verstappen weer met een glimlach zal rondlopen wanneer de regelwijzigingen van volgend jaar van kracht worden. Daarnaast gaat het er toch allerminst op lijken dat Red Bull Racing twee opvolgers voor Gianpiero Lambiase heeft gevonden. Dit is de GPFans Recap van woensdag 12 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Domenicali eerlijk over regelwijziging: 'Wij wilden nog agressiever te werk gaan'

Hoewel Formule 1-CEO Stefano Domenicali de afgelopen maanden ook een kritische Max Verstappen heeft gehoord, verwacht de topman dat de aangekondigde aanpassingen voor volgend jaar ook de Nederlander weer tevreden zullen stellen. Lezen waarom Domenicali verwacht dat Verstappen weer met een glimlach zal rondlopen? Klik hier!

Reddit @ r/formula1

Madring krijgt steeds meer vorm: nieuwe update vanuit Madrid

De race in Madrid zal in het weekend van 13 september worden verreden en naar verwachting lijkt er geen vertraging op te gaan treden. Bekijk de laatste update van het Spaanse circuit hier!

FIA erkent gebreken in ADUO-systeem, maar verdedigt metingen: 'Het is accuraat'

Volgens Nikolas Tombazis, de Single Seater Director van de FIA, zijn de metingen van het veelbesproken ADUO-systeem (Additional Development and Update Opportunities) zeer nauwkeurig gebleken. De Griekse topman begrijpt de frustratie bij Red Bull Ford Powertrains, dat door de huidige rekenmethode geen extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt voor de 2026-krachtbron, maar benadrukt dat de verzamelde data klopt. De hele reactie van Tombazis lezen? Klik hier!

Mercedes-duo Antonelli en Russell ontkomt niet aan gridstraffen: 'Bijna onvermijdelijk'

Volgens Bradley Lord, de plaatsvervangend teambaas van Mercedes, ontkomen Kimi Antonelli en George Russell in de tweede seizoenshelft niet aan gridstraffen. De Brit stelt dat de betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit jaar hun tol eisen en dat beide coureurs daardoor de limiet van hun motoronderdelen naderen. De hele uitleg van Lord lezen? Klik hier!

Related image

Opvolgers Lambiase lijken bekend: 'dit zijn Verstappens nieuwe vertrouwelingen'

Met het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase moet Red Bull op zoek naar nieuwe vertrouwelingen voor Max Verstappen. Eén naam is inmiddels bevestigd, terwijl een andere naam steeds nadrukkelijker rondzingt. Maar wie zijn Tom Hart en Tom McCullough, de mannen die mogelijk de leegte van 'GP' moeten opvullen? Alles lezen over de nieuwe vertrouwelingen van Verstappen? Klik hier!

Gerelateerd