Leclerc lijkt binnenkort vader te worden: vrouw deelt opvallende foto's
Leclerc lijkt binnenkort vader te worden: vrouw deelt opvallende foto'sMaak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc lijkt zich ook te moeten gaan opmaken voor het ouderschap. Zijn vrouw Alexandra Leclerc deelt opvallende foto's op Instagram, waarop duidelijk te zien is dat zij binnenkort een extra gezinslid gaan verwelkomen.
Sinds de zomer van 2023 heeft het duo al 'verkering' met elkaar. Begin dit jaar kwam daar zelfs de verloving bij en op 28 februari stapte het duo in het huwelijksbootje. Sindsdien zijn Charles en Alexandra veelvuldig samen in de paddock gespot, samen met hun hond Leo.
Alexandra in verwachting
Toch lijkt daar binnenkort een extra gezinslid bij te komen, zo valt te zien op de socials. Hoewel het bericht niet officieel bevestigd is, zijn de gedeelde foto's van Alexandra natuurlijk wel veelzeggend.
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