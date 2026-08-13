Montoya blikt vooruit op hervatting F1-seizoen: 'Norris wint in Zandvoort'
Montoya blikt vooruit op hervatting F1-seizoen: 'Norris wint in Zandvoort'Maak ons je Google-favoriet
Juan Pablo Montoya denkt dat Lando Norris de aankomende Grand Prix van Nederland winnen. De Colombiaan verwacht daarnaast dat Aston Martin na de zomerstop een flinke stap voorwaarts zal zetten, met het oog op een nog grotere sprong in het volgende seizoen.
De koningsklasse van de autosport keert eind volgende week terug van de zomerstop voor het raceweekend op Circuit Zandvoort, dat van 21 tot en met 23 augustus op het programma staat. Tijdens deze editie, die wordt verreden met een sprintformat, begint de hoofdrace op zondag om 15:00 uur Nederlandse tijd. Voorafgaand aan dit evenement blikt Montoya vooruit op de krachtsverhoudingen op de grid en deelt hij zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen.
Vooruitgang bij Aston Martin
Aston Martin kent tot nu toe een moeizaam seizoen en staat momenteel tiende in het constructeurskampioenschap met slechts één punt. Motorleverancier Honda introduceert in Zandvoort echter een 'Spec 2'-upgrade om de prestaties te verbeteren. Montoya ziet bij Betpack de toekomst van deze samenwerking zonnig in. "Mijn verwachting na de zomerstop is dat Aston Martin een stap vooruit gaat maken, maar ik denk dat hun echte grote stap volgend jaar zal zijn", aldus de vijftigjarige adviseur. "Ik denk dat Honda nu de tijd heeft om nog een enorme stap te maken voor 2027. Honda en Aston gaan een mooi verhaal worden".
Hoop voor Williams
Naast de ontwikkelingen bij Aston Martin hoopt de voormalig coureur ook op beterschap voor Williams. De Britse renstal, waar Alexander Albon en Carlos Sainz Jr. dit jaar achter het stuur van de FW48 zitten, bezet momenteel de negende plaats bij de constructeurs met elf punten. "Ik zou heel graag zien dat Williams zich verbetert tot een niveau waarop ze zich kunnen meten met de Audi's of de Racing Bulls", stelt Montoya. Audi, dat dit jaar debuteert met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, staat met twaalf punten net boven Williams. Racing Bulls presteert met coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad aanzienlijk beter en bezet de vijfde plek met 66 punten.
Strijd om de zege in de duinen
Wat betreft de strijd vooraan in Zandvoort heeft Montoya een duidelijke favoriet voor de overwinning. Hoewel WK-leider Andrea Kimi Antonelli dit seizoen al zes zeges boekte voor koploper Mercedes, verwacht de Zuid-Amerikaan een andere winnaar in de Noord-Hollandse duinen. "En voor Zandvoort denk ik dat Lando Norris weer gaat winnen, gevolgd door Max Verstappen en daarna Kimi Antonelli", voorspelt hij de uitkomst van de naderende race.
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