FIA heft beperkingen op voor Russische en Wit-Russische coureurs
FIA heft beperkingen op voor Russische en Wit-Russische coureursMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft besloten om de beperkingen voor Russische en Wit-Russische coureurs per direct op te heffen. Sinds de invasie in Oekraïne moesten coureurs uit beide landen onder een neutrale vlag rijden, maar daar komt nu een einde aan. Zij mogen voortaan weer uitkomen onder hun eigen nationale vlag. Ook de verplichte neutraliteitsverklaring die zij moesten ondertekenen om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden, is geschrapt.
De beperkingen werden in maart 2022 ingevoerd als noodmaatregel na de Russische invasie van Oekraïne. Russische en Wit-Russische coureurs mochten nog wel deelnemen aan internationale autosportwedstrijden, maar alleen onder de vlag van de FIA. Daarnaast moesten zij een verklaring ondertekenen waarin ze politieke neutraliteit beloofden. Aan die situatie komt nu een einde. De World Motor Sport Council (WMSC) besloot op 3 augustus om de beperkingen te versoepelen. De juridische afdeling van de FIA heeft dat besluit inmiddels officieel bekendgemaakt.
FIA-document schept duidelijkheid over nieuwe regels
In een document van het FIA Legal Office wordt duidelijk gemaakt dat de eerdere maatregelen niet langer van kracht zijn. Russische en Wit-Russische coureurs, nationale teams, deelnemers en officials mogen zonder beperkingen deelnemen aan internationale en zonecompetities. Ook de verplichting om een neutraliteitsverklaring te ondertekenen, is komen te vervallen. In de praktijk betekent dit dat nationale vlaggen en andere symbolen weer mogen worden gebruikt. Ook kan bij een overwinning het volkslied van het betreffende land weer worden gespeeld.
Geen internationale races op Russisch grondgebied
De versoepeling geldt niet voor het organiseren van internationale autosportevenementen in Rusland en Wit-Rusland. Dat blijft voorlopig verboden. De Russische Grand Prix werd in 2022 al definitief van de kalender gehaald en een terugkeer naar het land lijkt voorlopig niet aan de orde. De FIA benadrukt bovendien dat het de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne blijft volgen. De autosportfederatie houdt daarbij de mogelijkheid open om in de toekomst opnieuw maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege nieuwe ontwikkelingen of verplichtingen vanuit internationale sancties en bestaande contracten.
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