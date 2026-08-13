Koning Willem-Alexander reikt winnaarsbeker uit, Verstappen-fans krijgen zware kritiek | GPFans Recap

Hoewel het hartje zomerstop is, komt er toch nog een heleboel nieuws naar buiten. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Nog iets meer dan één week geduld en we kunnen eindelijk weer los met de langverwachte laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Terwijl we aftellen naar het heugelijke feest, blijft de Formule 1-wereld natuurlijk niet stilzitten. Zo was er bijvoorbeeld het nieuws dat koning Willem-Alexander tijdens de allerlaatste race in de duinen de beker aan de winnaar uit zal reiken. Ondertussen liet Johnny Herbert van zich horen en geeft hij een stevige veeg uit de pan aan het Max Verstappen-publiek.

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Beganovic lyrisch over karakter Verstappen: "Veel mensen beseffen dit niet"

Dino Beganovic vindt Max Verstappen één van de meest vriendelijke personen binnen de racewereld. Beganovic stelt dat de Nederlander in de omgang een uiterst aangename persoonlijkheid heeft en benadrukt daarmee hoe ontzettend aardig hij gevonden wordt. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over Max Verstappen.

'Koning Willem-Alexander reikt beker uit aan winnaar Dutch Grand Prix'

Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het staatshoofd neemt daarmee een bijzondere rol op zich, aangezien het de eerste keer is dat hij een prijs overhandigt tijdens een sportevenement op Nederlandse bodem. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het dit keer een officieel bezoek van de vorst aan het racefestijn. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom de koning.

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Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'

Johnny Herbert heeft het niet zo op de aanhang van Max Verstappen. De analist stelt dat hij de meest heftige reacties op sociale media ontvangt uit de hoek van de Nederlander, waarbij zelfs doodsbedreigingen niet worden geschuwd. Herbert weerspreekt daarbij de aanhoudende beschuldigingen van Britse vooringenomenheid, een verwijt dat volgens de mediapersoonlijkheid volledig onterecht is. Lees hier het hele artikel over de pikante uitspraken van Johnny Herbert.

Verstappen lijkt tevreden met komst Xavi als nieuwe bondscoach Oranje

Max Verstappen lijkt blij te zijn met de aanstelling van Xavi Hernández als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB maakte woensdagavond wereldkundig dat de Spanjaard het stokje overneemt van Ronald Koeman. Op het Instagram-account van de voetbalbond werd het nieuws gedeeld, waarna Verstappen direct een 'like' uitdeelde om zijn enthousiasme te tonen. Lees hier het hele artikel over de actie van Max Verstappen rondom Xavi.

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'Schrik voor Hamilton en Kardashian: vermeende inbreker opgepakt rond villa'

Een 27-jarige man is afgelopen zondag gearresteerd na een vermeende inbraak in de woning van realityster Kim Kardashian, de vriendin van Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De verdachte drong het pand in Los Angeles binnen, maar de 45-jarige wereldster en de Ferrari-coureur waren op dat moment niet aanwezig. Bij het incident vielen geen gewonden en de politie trof geen wapens aan bij de indringer. Lees hier het hele artikel over het vervelende nieuws bij Kim Kardashian.

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