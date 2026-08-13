Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het staatshoofd neemt daarmee een bijzondere rol op zich, aangezien het de eerste keer is dat hij een prijs overhandigt tijdens een sportevenement op Nederlandse bodem. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het dit keer een officieel bezoek van de vorst aan het racefestijn.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de komst en de ceremoniële taak van de koning inmiddels officieel bevestigd. Hij reist op zondag 23 augustus niet alleen af naar de Noord-Hollandse badplaats, maar wordt vergezeld door koningin Máxima en prinses Alexia. De koninklijke familie is aanwezig bij de hoofdrace, die om 15:00 uur van start gaat. Waar de koning in het verleden al vaker als toeschouwer bij de Formule 1-race aanwezig was, lag de eer van de prijsuitreiking destijds bij andere prominenten, zoals prins Bernhard jr.. Daar waar er dus officieel melding gedaan wordt van zijn komst, wordt er niks verteld over het uitreiken van de beker. Dat nieuws weer Erik van Haren te brengen.

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Unicum voor de koning in eigen land

Het overhandigen van de hoofdprijs bij een groot commercieel sportevenement in eigen land is een unicum tijdens de regeerperiode van Willem-Alexander. Hoewel de Oranje-telg in het verleden wel eremetaal uitreikte bij internationale toernooien, zoals tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji, bleef een dergelijke handeling in Nederland tot nu toe uit. Eerder dit jaar was het koningspaar wel betrokken bij andere sportieve verplichtingen, zoals de opening van de Koningsspelen in Zeewolde en de officiële huldiging van olympische medaillewinnaars op Paleis Noordeinde, maar daar werden geen wedstrijdbekers uitgedeeld.

Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort.



Het wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren nu dus een 'officieel' bezoek van de koning. Hij reikte nog nooit prijs uit tijdens sportevenement in Nederland. — Erik van Haren (@ErikvHaren) August 13, 2026

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