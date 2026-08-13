Trein, auto of fiets? Zo reis je later deze maand het beste naar Zandvoort

De organisatie van de Dutch Grand Prix roept racefans op om hun reis naar Zandvoort ruim van tevoren te plannen. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus 2026 staat de badplaats volledig in het teken van de koningsklasse van de autosport. We zetten alle vervoersinformatie voor je op een rijtje.

De toegangswegen richting het kustdorp, waaronder de N200 en N201, worden al op donderdag om 05:00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zonder speciaal doorlaatbewijs. Deze afsluiting duurt tot zondagavond 23:00 uur, of uiterlijk maandagochtend. Bij het circuit zelf is geen parkeergelegenheid; zo is Parking A volledig gesloten voor reguliere bezoekers. Fans die toch met de auto willen reizen naar de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026, krijgen het advies om gebruik te maken van zogeheten Park + Ride-locaties in Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen. Vanaf deze plekken rijden pendelbussen naar het evenemententerrein, waarbij een compleet pakket inclusief parkeren en busvervoer circa 55 euro kost.

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NS zet maximaal in

Voor de reizigers die kiezen voor het spoor, hanteert de NS een intensieve dienstregeling voor de editie van 2026. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee rijdt elke vijf minuten een trein, wat neerkomt op twaalf ritten per uur. Met deze zogeheten 'Max Express' kan de vervoerder tot wel tienduizend reizigers per uur naar de badplaats brengen. Om deze hoge treinfrequentie veilig te laten verlopen, zijn alle spoorwegovergangen op het traject tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort vanaf donderdagavond 20:00 uur het hele weekend gesloten voor wegverkeer. Ondanks de maximale inzet van materieel waarschuwt de organisatie dat de wachttijden voor de trein op de terugweg flink kunnen oplopen. In de piekuren na afloop van het raceprogramma moeten fans rekening houden met wachttijden van zestig tot honderdtwintig minuten.

Officiële bussen garanderen vaste aankomsttijden

Een populair alternatief voor de trein is de officiële Dutch Grand Prix Shuttle, die wordt uitgevoerd door Pouw Vervoer. Deze luxe touringcars vertrekken vanaf meer dan 165 opstapplaatsen verspreid over heel Nederland en rijden vrijwel direct naar de kust. Passagiers worden afgezet aan de Boulevard Barnaart, op slechts vierhonderd meter loopafstand van de baangrenzen van Circuit Zandvoort. Een retourkaartje voor deze dienst is in 2026 verkrijgbaar vanaf dertig tot zevenendertig euro, afhankelijk van de reisafstand. De bussen arriveren rond 09:30 uur in Zandvoort en vertrekken stipt om 19:30 uur weer richting de opstapplaatsen. "Reis zonder drukte en vertraging door wachtrijen met de Dutch Grand Prix Shuttle: gegarandeerde zitplaats, vaste aankomst- en vertrektijden en je wordt ook nog eens afgezet op loopafstand van het circuit", zo prijst de organisatie de dienst aan. Voor fans uit de directe omgeving van Haarlem en Amsterdam biedt Connexxion bovendien een speciaal dagticket aan van dertien euro, waarmee onbeperkt gereisd kan worden op regionale buslijnen.

Sprintrace zorgt voor extra drukte

De organisatie benadrukt het belang van een vroege aankomst, mede door de introductie van het sprintformat tijdens deze editie. "Vanwege de sprintrace op zaterdagochtend wordt extra drukte verwacht", zo luidt de waarschuwing aan de bezoekers. Het evenemententerrein opent dagelijks al om 07:00 uur. Volgens de officiële Crowdtracker is er voor 09:00 uur geen sprake van drukte bij de poorten en is er voldoende plek in het openbaar vervoer. Tussen 10:00 en 12:00 uur bereikt de toestroom echter een hoogtepunt, wat resulteert in zeer lange wachttijden. Voor bezoekers die slecht ter been zijn, geldt een specifiek advies voor hun bezoek aan de Dutch Grand Prix. Omdat er geen extra algemene mindervalideparkeerplaatsen beschikbaar zijn in de badplaats, adviseert de organisatie deze groep om te reizen met de Dutch Grand Prix Shuttle of te parkeren bij de Park + Ride-locaties in Amsterdam-Zuid of Amstelveen. Vanuit daar kan de reis met het openbaar busvervoer worden vervolgd. Voor racefans die al in de regio Zandvoort wonen of verblijven in het nabijgelegen Bloemendaal aan Zee, is de instructie een stuk simpeler: zij kunnen het beste te voet of met de fiets naar het circuit komen.

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