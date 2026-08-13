Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'
Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'Maak ons je Google-favoriet
Johnny Herbert heeft het niet zo op de aanhang van Max Verstappen. De analist stelt dat hij de meest heftige reacties op sociale media ontvangt uit de hoek van de Nederlander, waarbij zelfs doodsbedreigingen niet worden geschuwd. Herbert weerspreekt daarbij de aanhoudende beschuldigingen van Britse vooringenomenheid, een verwijt dat volgens de mediapersoonlijkheid volledig onterecht is.
De discussie over de vermeende voorkeur van de Britse media al lange tijd een veelbesproken thema in de koningsklasse. Eerder liepen de gemoederen hoog op tijdens de Grand Prix van Japan, waar de Red Bull Racing-coureur een journalist van een Britse krant uit zijn mediasessie zette vanwege onvrede over de dominantie van het Britse journaille. Herbert, die begin vorig jaar stopte als FIA-steward en tegenwoordig onder meer met Damon Hill de podcast 'Stay on Track' presenteert, vindt zichzelf als commentator regelmatig terug in het middelpunt van deze storm.
"Dood aan Herbert"
Wanneer de analist bij Vision4Sport wordt gevraagd naar zijn ergste ervaringen online, wijst hij direct naar de supporters van Verstappen. "Wat de ergste reactie op social media is die ik als analist heb gehad? Dat is makkelijk! De Nederlandse fans die er moeite mee hadden dat ik kritiek uitte op Max Verstappen", aldus Herbert. De voormalig steward benadrukt dat de haat overigens niet uitsluitend uit Nederland afkomstig was. "Ze kwamen ook uit andere landen. 'Dood aan Herbert'. Zij waren de ergsten. Ze beschuldigen me ervan bevooroordeeld te zijn. Dat doen ze nog steeds bij Martin Brundle. Ze zeggen: 'Je bent bevooroordeeld ten opzichte van Lewis Hamilton'", vertelt de analist.
Verwijt van partijdigheid
Herbert noemt de verwijten van de Verstappen-aanhang over partijdigheid bovendien hypocriet. De Brit stelt dat een zekere mate van nationale trots logisch is, maar dat dit de objectiviteit niet in de weg staat. "Nou, wij zijn Brits en Lewis is een Brit!" reageert hij op de beschuldigingen. "Jij bent Nederlands en je steunt Max, en je zegt dat wij bevooroordeeld zijn, maar je wilt wel dat wij Max steunen. Ze kunnen het niet allebei hebben!" stelt de columnist stellig. Ondanks de wrijving met de achterban benadrukt Herbert dat de prestaties van de Red Bull-coureur wel degelijk op waarde worden geschat door het Britse gilde. "Natuurlijk gaan we een Britse coureur steunen, maar het is wel objectief", legt Herbert uit. "Wij zijn ook onder de indruk van de Vliegende Hollander. Als Engeland met voetbal tegen Holland zou spelen, ga ik natuurlijk Engeland steunen!" besluit de presentator.
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