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Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken'

Verstappen lijkt tevreden met komst Xavi als nieuwe bondscoach Oranje

Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken' — Foto: © IMAGO

Verstappen lijkt tevreden met komst Xavi als nieuwe bondscoach Oranje

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen lijkt blij te zijn met de aanstelling van Xavi Hernández als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB maakte woensdagavond wereldkundig dat de Spanjaard het stokje overneemt van Ronald Koeman. Op het Instagram-account van de voetbalbond werd het nieuws gedeeld, waarna Verstappen direct een 'like' uitdeelde om zijn enthousiasme te tonen.

De Nederlandse sportwereld staat momenteel in het teken van de opvallende trainerswissel bij Oranje. Na een teleurstellend verlopen WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada ging de voetbalbond op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. De 63-jarige Koeman besloot na de uitschakeling in de achtste finales tegen Marokko te stoppen. Met het aantrekken van de 46-jarige Xavi kiest de KNVB voor het eerst sinds Ernst Happel in 1978 voor een buitenlandse bondscoach. De kersverse keuzeheer heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die loopt tot en met het wereldkampioenschap van 2030.

Verstappen volgt de voetbalwereld op de voet

Dat de huidige nummer zes van het Formule 1-wereldkampioenschap de ontwikkelingen rondom het nationale elftal volgt, is geen verrassing. De Limburger staat te boek als een groot voetballiefhebber en steekt niet onder stoelen of banken dat hij fan is van PSV. Daarnaast spendeert de man met 109 WK-punten in zijn vrije tijd veel uren aan de voetbalgame EA FC26 op de PlayStation. In het verleden ging de autosporter al meermaals op de foto met Oranje-internationals zoals Virgil van Dijk, Memphis Depay, Steven Bergwijn en Xavi Simons. Momenteel bereidt de Nederlander zich voor op zijn thuisrace: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, die voor zondag 23 augustus op de kalender staat. De keuze voor Xavi lijkt dus in ieder geval goed gevallen te zijn bij de viervoudig wereldkampioen. Op 24 september wacht de eerste vuurdoop in de Nations League tegen Duitsland, waar Jürgen Klopp dan voor het eerst als bondscoach op de bank zit.

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