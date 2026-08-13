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Hadjar with Red Bull

Herbert lyrisch over Hadjar: 'Hij zit slechts een fractie achter Max'

Hadjar with Red Bull — Foto: © IMAGO

Herbert lyrisch over Hadjar: 'Hij zit slechts een fractie achter Max'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Johnny Herbert vindt Isack Hadjar dit seizoen een verpletterende indruk maken. De Brit stelt dat de Frans-Algerijnse coureur zich uitstekend staande houdt naast Max Verstappen bij Red Bull Racing en daarmee zijn eigen carrière een enorme dienst bewijst. 

Na een debuutjaar bij Visa Cash App RB werd Hadjar voor dit kampioenschap gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Daar bezet hij momenteel de achtste plaats in de WK-stand met 68 punten. Ondanks een moeizame start met de nieuwe krachtbron, heeft de coureur zich ontpopt tot een constante puntenpakker in de RB22. Hij laat constante prestaties zien met vaak finishen in de top zes en heeft bovendien ook laten blijken een fantastische teamspeler te zijn, met bijvoorbeeld de briljante 'tow' die hij aan Max Verstappen gaf op Spa-Francorchamps.

'Dicht bij Verstappen'

Herbert benadrukt dat de positie naast de Nederlander berucht is, maar dat de nieuweling daar verrassend goed mee omgaat. "De jongen die echt heeft uitgeblonken en degene die zich waarschijnlijk in de moeilijkste positie van allemaal bevindt, is Isack Hadjar", aldus Herbert. "Hadjar heeft zichzelf echt in een zeer goede positie voor zijn carrière gemanoeuvreerd. Hij zit echt dicht bij Max Verstappen. Ik denk dat het gemiddeld maar een tiende of twee scheelt, wat enorm indrukwekkend is. Wat hij doet is opmerkelijk", vervolgt Herbert. In de praktijk bedraagt de gemiddelde achterstand van de debutant in de kwalificaties slechts 0,237 seconden en staat het onderlinge duel op zaterdag momenteel 8-3 in het voordeel van de Nederlander.

Meeste indruk

Daarnaast wijst de voormalig Sky Sports-medewerker op de veelzijdigheid van de jonge rijder. "Hij kan in de kwalificatie een paar hele goede ronden uit de auto halen, wat waarschijnlijk altijd het moeilijkste deel is. Maar hij heeft ook een hele goede racesnelheid", analyseert Herbert. "En het andere dat heel belangrijk is, is dat hij niet zo veel fouten maakt". De lovende woorden van de analist sluiten aan bij de tevredenheid binnen de renstal zelf. Teambaas Laurent Mekies liet onlangs al optekenen dat het behouden van het talent voor volgend seizoen een logische stap is, omdat hij de vloek van het tweede stoeltje lijkt te hebben doorbroken. Ook voor Herbert is het duidelijk wie de leiding neemt in de nieuwe generatie. "Hij heeft op mij de meeste indruk gemaakt van alle jonge gasten. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich", besluit de Brit.

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