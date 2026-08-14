Honda-topman geniet nog altijd na van Abu Dhabi 2021: "Mooiste moment voor mij"
Honda-topman geniet nog altijd na van Abu Dhabi 2021: "Mooiste moment voor mij"Maak ons je Google-favoriet
Shintaro Orihara, de Trackside General Manager en Chief Engineer van Honda, blikt op de socials terug op zijn beste momenten in de Formule 1. Het Japanse merk kent momenteel vooral diepe dalen door de problemen met de 2026-krachtbron, maar Orihara herinnert zich nog maar al te goed hoe het bij Red Bull ging, waar uiteindelijk wereldtitels werden gepakt.
Honda kent een lange geschiedenis in de Formule 1, waarbij het diverse keren een project is gestart, maar ook weer de stekker eruit trok. In 2015 keerde het Japanse merk terug, nadat het eind 2008 het team had verkocht aan Ross Brawn, die er in 2009 kampioen mee wist te worden. Honda werd de motorpartner van McLaren, maar die relatie verliep uiterst moeizaam, om nog maar niet over de betrouwbaarheidsproblemen te spreken. Uiteindelijk sloot Honda in 2018 aan bij het zusterteam van Red Bull, om in 2019 zijn opwachting bij het topteam te maken. In dat eerste jaar werd ook direct gewonnen in Oostenrijk, waarbij Verstappen pontificaal naar het Honda-logo wees.
Succesvolle periode met Red Bull en Verstappen
Orihara startte in 2013 in de Formule 1 en als hij zijn beste momenten naast elkaar legt, dan stipt hij de titelrace van afgelopen jaar aan als zijn op één na beste moment: "Dat was de laatste race waarin we met de Racing Bulls en Red Bull Racing samenwerkten. We waren aan het vechten voor kampioenschappen. Ondanks dat we de titel niet hebben gewonnen, is het een mooie herinnering om zo af te sluiten, omdat we wel de race hadden gewonnen met Red Bull Racing."
Honda-topman wijst naar Abu Dhabi 2021
Toch blijft voor hem de laatste ronde tijdens de befaamde eindfinale in Abu Dhabi tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen een warm plekje behouden. Het was het moment waarop Honda eindelijk ook weer een kampioenschap wist toe te voegen als motorfabrikant: "Het beste moment is Abu Dhabi 2021 en dan die laatste ronde. We wonnen het kampioenschap. Eindelijk na zo'n vijf à zes jaar van moeilijke momenten. Dat is echt het mooiste moment voor mij."
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