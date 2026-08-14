Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het staatshoofd neemt daarmee een bijzondere rol op zich, aangezien het de eerste keer is dat hij een prijs overhandigt tijdens een sportevenement op Nederlandse bodem. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het dit keer een officieel bezoek van de vorst aan het racefestijn.

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