close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Koning Willem-Alexander krijgt speciale rol tijdens Dutch Grand Prix | GPFans News

VIDEO | Koning Willem-Alexander krijgt speciale rol tijdens Dutch Grand Prix | GPFans News

Sebastiaan Kissing
Google Maak ons je Google-favoriet

Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het staatshoofd neemt daarmee een bijzondere rol op zich, aangezien het de eerste keer is dat hij een prijs overhandigt tijdens een sportevenement op Nederlandse bodem. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het dit keer een officieel bezoek van de vorst aan het racefestijn.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing F1 Dutch Grand Prix

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Gademan volgt Verstappen en onthult Delfts blauwe helm voor Dutch GP | F1 Shorts Live

Gademan volgt Verstappen en onthult Delfts blauwe helm voor Dutch GP | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 47
Beganovic prijst 'bescheiden' Verstappen: 'Hij is niet alleen geïnteresseerd in zichzelf'

Beganovic prijst 'bescheiden' Verstappen: 'Hij is niet alleen geïnteresseerd in zichzelf'

  • 3 uur geleden
Honda-topman geniet nog altijd na van Abu Dhabi 2021: "Mooiste moment voor mij"

Honda-topman geniet nog altijd na van Abu Dhabi 2021: "Mooiste moment voor mij"

  • 3 uur geleden
Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'

Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'

  • Vandaag 10:26
  • 2
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop

Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop

  • Vandaag 06:59
  • 18
Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'

Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'

  • Gisteren 17:40
  • 20

Net binnen

15:27
Red Bull-talent Hadjar schrikt van data Verstappen: 'Op dat punt moet ik me verbeteren'
14:22
Antonelli knipoogt naar Franz Hermann tijdens kartrace in Duitsland
12:58
Live
Gademan volgt Verstappen en onthult Delfts blauwe helm voor Dutch GP | F1 Shorts
12:14
Beganovic prijst 'bescheiden' Verstappen: 'Hij is niet alleen geïnteresseerd in zichzelf'
11:37
Honda-topman geniet nog altijd na van Abu Dhabi 2021: "Mooiste moment voor mij"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x