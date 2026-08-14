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Hadjar, Verstappen, socials

Red Bull-talent Hadjar schrikt van data Verstappen: 'Op dat punt moet ik me verbeteren'

Hadjar, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Red Bull-talent Hadjar schrikt van data Verstappen: 'Op dat punt moet ik me verbeteren'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Isack Hadjar is er één belangrijk punt waarop hij zichzelf nog flink moet verbeteren ten opzichte van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Franse coureur is onder de indruk van het niveau van de Nederlander en heeft besloten om zich volledig op dat onderdeel te richten, zo vertelt hij aan Motorsport.

De jonge coureur maakte dit seizoen de overstap naar het team van Oracle Red Bull Racing, waar hij het stoeltje van Yuki Tsunoda overnam. Tot nu toe kent hij een redelijk constant debuutjaar bij de hoofdmacht, waarbij hij de druk van het rijden naast de regerend wereldkampioen goed weet te weerstaan. Momenteel staat hij achtste in het wereldkampioenschap met 68 punten. Zijn ervaren teamgenoot staat zesde met 109 punten, in een seizoen waarin Red Bull onder de nieuwe motorreglementen moeizaam is begonnen.

Focus op race-pace

Hoewel de voormalig Formule 2-coureur regelmatig punten pakt en in Monaco zelfs vierde werd, ziet hij een duidelijk verschil met de man aan de andere kant van de garage. "Ik zou zeggen dat Max op zondagen, in alle opzichten, erg indrukwekkend is geweest. Ik denk dat mijn rondetijd best goed is, maar hoe hij de races managet, is van een heel ander niveau. Daar focus ik me op en daar werk ik aan", vertelt hij.

Daarnaast hadden de voormalige tweede coureurs bij Red Bull een iets andere rijstijl dan Verstappen, terwijl Hadjar ook al maanden dezelfde feedback geeft als zijn teamgenoot. "Het is ons niet gelukt om de ideale instelling te vinden en een auto te ontwikkelen waarmee ik goed kon rijden. Dat was het hele weekend niet mogelijk. Op papier leek Hongarije een circuit dat ons goed zou liggen en ik had er vertrouwen in, maar de auto kwam gewoon niet echt tot leven", zo vertelde hij in Hongarije.

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