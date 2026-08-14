close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Flavio Briatore, Franco Colapinto, Alpine, 2026, generic

'Briatore wacht op transfernieuws en stelt beslissing rondom Colapinto uit'

Flavio Briatore, Franco Colapinto, Alpine, 2026, generic — Foto: © IMAGO

'Briatore wacht op transfernieuws en stelt beslissing rondom Colapinto uit'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het team van Alpine heeft volgens Marc Limacher van Business Book GP de onderhandelingen met Franco Colapinto voorlopig stilgezet. Flavio Briatore wacht volgens het medium op groot transfernieuws en wil zich daarna pas oriënteren op de coureursmarkt.

Colapinto kent in 2026 een wisselvallig jaar, waarin zo nu en dan zijn snelheid te zien was, maar hij maakt momenteel ook de nodige schoonheidsfoutjes. Teamgenoot Pierre Gasly staat momenteel op P10 in het kampioenschap en Colapinto staat met 19 punten twee plekken achter hem op P12.

'Alpine heeft geen haast'

De Argentijn wacht nog altijd op een contractverlenging bij Alpine, maar die gesprekken zijn volgens het medium momenteel stilgelegd. De reden hiervoor zou liggen bij 'groot transfernieuws' waarop Briatore zou wachten, voordat hij zich over het contract van Colapinto zou buigen. De deal die op tafel zou liggen, maar waar voorlopig niet verder over wordt onderhandeld, zou een zogeheten 1+1-deal zijn. Daarbij kan Alpine aan het einde van 2027 bepalen of Colapinto ook in 2028 nog een jaartje bij het team rijdt of dat het aan het einde van het seizoen afscheid van hem neemt.

Gerelateerd

Alpine Franco Colapinto Flavio Briatore

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap Recap

FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap

  • 13 minuten geleden
'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'

'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'

  • 2 uur geleden
Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

  • 3 uur geleden
  • 11
Opvolgers Lambiase lijken bekend: 'dit zijn Verstappens nieuwe vertrouwelingen'

Opvolgers Lambiase lijken bekend: 'dit zijn Verstappens nieuwe vertrouwelingen'

  • Vandaag 17:37
'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'

'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'

  • Vandaag 16:32
Hadjar wijst naar data Verstappen: 'Op dat punt moet ik me verbeteren'

Hadjar wijst naar data Verstappen: 'Op dat punt moet ik me verbeteren'

  • Vandaag 15:27

Net binnen

21:44
Recap
FIA trekt beperkingen voor Russische coureurs in, 'F1 vreest financiële nachtmerrie' | GPFans Recap
19:44
'Mercedes komt terug op beslissing en gaat W17 tóch doorontwikkelen'
18:41
Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
17:37
Opvolgers Lambiase lijken bekend: 'dit zijn Verstappens nieuwe vertrouwelingen'
16:32
'F1 vreest financiële nachtmerrie bij wegvallen races in Midden-Oosten'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x