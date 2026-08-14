'Briatore wacht op transfernieuws en stelt beslissing rondom Colapinto uit'
'Briatore wacht op transfernieuws en stelt beslissing rondom Colapinto uit'Maak ons je Google-favoriet
Het team van Alpine heeft volgens Marc Limacher van Business Book GP de onderhandelingen met Franco Colapinto voorlopig stilgezet. Flavio Briatore wacht volgens het medium op groot transfernieuws en wil zich daarna pas oriënteren op de coureursmarkt.
Colapinto kent in 2026 een wisselvallig jaar, waarin zo nu en dan zijn snelheid te zien was, maar hij maakt momenteel ook de nodige schoonheidsfoutjes. Teamgenoot Pierre Gasly staat momenteel op P10 in het kampioenschap en Colapinto staat met 19 punten twee plekken achter hem op P12.
'Alpine heeft geen haast'
De Argentijn wacht nog altijd op een contractverlenging bij Alpine, maar die gesprekken zijn volgens het medium momenteel stilgelegd. De reden hiervoor zou liggen bij 'groot transfernieuws' waarop Briatore zou wachten, voordat hij zich over het contract van Colapinto zou buigen. De deal die op tafel zou liggen, maar waar voorlopig niet verder over wordt onderhandeld, zou een zogeheten 1+1-deal zijn. Daarbij kan Alpine aan het einde van 2027 bepalen of Colapinto ook in 2028 nog een jaartje bij het team rijdt of dat het aan het einde van het seizoen afscheid van hem neemt.
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